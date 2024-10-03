Избитого сыном Кадырова Журавеля будут судить за "госизмену"

Прокуратура Волгоградской области утверждает, что Никита Журавель еще до сожжения Корана направил в Украину "видео поездов с военной техникой, военных самолетов и служебного автомобиля воинской части".

Никиту Журавеля - 20-летнего мужчину, получившего 3,5 года лишения свободы за сожжение Корана, - теперь будут судить по статье о госизмене. Об этом в четверг, 3 октября, сообщает правозащитный проект "Первый отдел" со ссылкой на прокуратуру Волгоградской области.

"Прокуратура утверждает, что в марте 2023 года, то есть за два месяца до сожжения Корана, Журавель отправил в Украину видео поездов с военной техникой, военных самолетов и служебного автомобиля воинской части. Дело по существу рассмотрит суд в Волгограде", - уточняет "Первый отдел" в Telegram .

Дело Никиты Журавеля

Никита Журавель был задержан в мае 2023 года по делу об оскорблении чувств верующих. По версии следствия, по заданию украинских спецслужб он сжег Коран на фоне Соборной мечети в Волгограде, после чего передал запись своих действий сотруднику Службы безопасности Украины в обмен на обещанное вознаграждение 10 тысяч рублей.

Через пять дней после ареста Журавеля доставили в СИЗО в Грозном, где его избил сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам. Видео избиения глава республики опубликовал в своем Telegram-канале. Поступок сына он прокомментировал словами: "Побил и правильно сделал". Грозненская полиция не увидела в действиях Адама Кадырова преступления.

После избиения Журавеля Кадыров-младший получил шесть орденов, звание Героя Чечни и должность начальника отдела обеспечения безопасности главы республики.

27 февраля Висаитовский районный суд города Грозного Чеченской Республики признал Никиту Журавеля виновным по статьям об оскорблении чувств верующих и о хулиганстве по мотиву религиозной ненависти и приговорил его к 3,5 года лишения свободы. По статье о госизмене ему грозит до 25 лет лишения свободы.