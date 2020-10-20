Из-за поста Волкова о Пригожине возбуждено уголовное дело о клевете

Против оппозиционера Леонида Волкова, главы региональных штабов Алексея Навального, возбуждено уголовное дело о клевете на бизнесмена Евгения Пригожина, которого в СМИ называют "поваром Путина". Об этом в среду, 14 апреля, заявила пресс-служба связанной с Пригожиным компании "Конкорд" опубликовав в соцсети "В контакте" копию соответствующего постановления ОМВД по Савеловскому району Москвы.

Согласно документу, дело было заведено 30 марта по заявлению самого бизнесмена в связи с публикацией в аккаунтах Волкова в соцсетях "заведомо ложной, не соответствующей действительности информации" о Пригожине". По информации "Конкорд", проведя доследственную проверку, органы дознания обнаружили в этих публикациях состав преступления, суд признал Пригожина потерпевшим, назначена судебно-лингвистическая экспертиза.

В опубликованном постановлении указывается, что дело возбуждено в отношении неустановленного дознанием лица, опубликовавшего от имени Волкова ложные сведения, порочащие Пригожина.

В посте Леонида Волкова в Facebook от 1 сентября 2020 года, о котором, в частности, идет речь, Пригожин называется "особо опасным преступником, осужденным за многочисленные преступления", убийцей, организовавшим убийство в ЦАР российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. "Он содержит фабрику троллей и частную военную компанию, ответственную за сотни человеческих жизней и неисчислимые страдания. А еще он жирный тролль, упивающийся пиаром, вниманием и упоминаниями в прессе", - говорится в публикации.

В конце января Следственный комитет РФ заочно предъявил главе Леониду Волкову обвинение в вовлечении подростков в несанкционированную акцию. Он был объявлен в розыск.

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