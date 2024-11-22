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Из Украины вернулись 46 жителей Курской области

Ольга Лебедева
22 ноября 2024 г.

Уполномоченная РФ по правам человека сообщила о возвращении жителей Суджанского района Курской области, вывезенных в августе в Украину. Среди вернувшихся - 12 детей.

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Горящие автомобили близ Суджи
Суджанский район во время наступления ВСУФото: Anatoliy Zhdanov/Kommersant/Sipa USA/picture alliance

В Россию вернулись 46 жителей Курской области, которых вывезли в Украину военные ВСУ. Среди них - 12 детей, в том числе один новорожденный и один младше трех лет, а также человек с инвалидностью, передвигающийся на коляске сообщила в пятницу, 22 ноября, уполномоченная РФ по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. 

Жители были вывезены из Суджанского района

Все эти люди были вывезены в августе из Суджанского района Курской области, который был взят под контроль ВСУ, отметила омбудсмен.

По ее словам, возвращение россиян стало возможным "в результате переговорного процесса с украинской стороной". В подготовке акции также участвовали администрация президента, Минобороны и МИД РФ, а также "компетентные органы" Беларуси и представители Международного комитета Красного Креста, указала далее Москалькова.

При этом она не уточнила, на каких условиях была достигнута договоренность.

Наступление ВСУ в Курской области

Наступательная операция ВСУ в Курской области началась 6 августа, украинские подразделения взяли под контроль десятки населенных пунктов. Власти Украины заявили, что военная операция ВСУ прекратится, когда Россия согласится на справедливый мир.

Между тем, Татьяна Москалькова сообщала, что получила обращения от родственников более тысячи жителей Курской области, вывезенных в Украину в ходе наступления ВСУ.

 

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