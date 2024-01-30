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Из президентской гонки в России выбыли два претендента

Евгений Жуков
30 января 2024 г.

Сергей Бабурин подал в ЦИК 19 коробок с подписями в свою поддержку на президентских выборах и сразу же снял свою кандидатуру. Другой претендентке - Ирине Свиридовой - не удалось собрать нужного количества подписей.

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Председатель партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин
Сергей Бабурин (фото из архива)Фото: picture-alliance/dpa/TASS/S. Fadeichev

Председатель партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин объявил, что снял свою кандидатуру на президентских выборах. Об этом во вторник, 30 января, сообщил Центризбирком РФ.

"Интерфакс" уточняет, что политик заявил о выходе из предвыборной гонки уже после сдачи в ЦИК 19 коробок с подписями в поддержку его кандидатуры. Свой шаг он объяснил тем, что "в трудный для родины час не время дробить силы народа", и призвал "всех национально ориентированных граждан России" голосовать за действующего президента, баллотирующегося на пятый срок, Владимира Путина.

Свиридова не набрала нужного количества подписей

В тот же день в Демократической партии России (ДПР) сообщили, что из гонки за пост главы государства выбывает еще один претендент: выдвинутая этой партией Ирина Свиридова. Председатель ДПР Александр Зорин пояснил ТАСС, что ей не удалось набрать необходимое количество подписей избирателей в свою поддержку.

Таким образом, за пост президента РФ продолжают бороться девять претендентов. Четверых из них ЦИК уже зарегистрировал в качестве кандидатов, еще один - председатель "Коммунистов России" Сергей Малинкович - сдал в Центризбирком подписные листы и ожидает регистрации. Еще у четверых, в том числе у представителя партии "Гражданская сила" Бориса Надеждина, поддержанного непарламентской оппозицией благодаря его антивоенным высказываниям, есть срок до вечера 31 января, чтобы подать подписи в свою поддержку.

Выборы президента РФ пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта текущего года.

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