Из портов Украины вышли три сухогруза с продовольствием

На 260-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 10 ноября (время московское).

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Из украинских портов в среду вышли три сухогруза с подсолнечным маслом, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ). Согласно сообщению, они перевозят в общей сложности 21 610 тонн зерна и другого продовольствия в рамках черноморской зерновой инициативы. Судно Duzgit Integrity доставит во Францию 9 тыс. тонн, судно Mainland перевозит в Испанию 6,6 тыс. тонн, сухогруз Brave направляется в Индию или ОАЭ с 6 тыс. тонн подсолнечного масла. Пока не известно точно, в какую из этих двух стран направляется Brave, уточнили в СКЦ.

Хроника событий 9 ноября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 9 ноября 00.00 - 13.59 >>>

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