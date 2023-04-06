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Здание ЕСПЧ в Страссбурге Фото: Winfried Rothermel/picture alliance
ПолитикаЕвропа

Из неисполненных решений ЕСПЧ 38 процентов пришлись на РФ

Екатерина Венкина
1 ч. назад

Из неисполненных решений ЕСПЧ в 2022 году 38% пришлись на Россию, следует из отчета о надзоре за имплементацией постановлений суда.

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Из неисполненных решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) порядка 38% приходились на Россию. Это следует из отчета о надзоре за исполнением постановлений ЕСПЧ за 2022 год, опубликованного в четверг, 6 апреля. Документ подготовлен комитетом министров Совета Европы.

До конца минувшего года не были исполнены 6112 решений ЕСПЧ, 1299 из них - по прецедентным делам. При этом 880 постановлений были исполнены, включая 200 - по прецедентным делам.

В 2022 году ЕСПЧ вынес 1459 решений, из них 413 - против России, 145 касались Украины, 137 - Румынии. На четвертом месте находилась Сербия с 78 решениями, за ней следовала Турция с 77.

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Проблема улучшений исполнения вердиктов в целом станет темой саммита Совета Европы 16 и 17 мая в Рейкьявике.

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич призвала государства-члены проявить больше политической воли. По ее словам, это необходимо для обеспечения верховенства закона. Хотя государства Совета Европы на протяжении многих лет добивались стабильного прогресса в этом отношении, ЕСПЧ "рассматривает все больше и больше сложных дел", констатировала Пейчинович-Бурич.

Письмо Лаврову

С 16 марта 2022 года Россия исключена из Совета Европы (СЕ) за вооруженную агрессию против Украины, что означает выход РФ из-под юрисдикции ЕСПЧ. Однако до 16 сентября 2022 года ЕСПЧ продолжал считать РФ подписантом Европейской конвенции по правам человека. Соответственно, с точки зрения СЕ, Россия обязана исполнять постановления ЕСПЧ, вынесенные до этой даты.

Пейчинович-Бурич в декабре 2022 года в письме главе МИД РФ Сергею Лаврову призвала Россию исполнять решения Европейского суда по правам человека, напомнив о нарушениях прав оппозиционера Алексея Навального и "Свидетелей Иеговы".

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