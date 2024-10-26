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Из колонии в Липецке сбежали шестеро заключенных

Александра Иванова
26 октября 2024 г.

Двое из шести беглых заключенных были задержаны в Липецкой, еще двое - в Тамбовской области. По версии следствия, осужденные покинули тюрьму через подкоп.

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Тюрьма "Лефортово" в Москве
В связи с побегом заключенных возбуждено дело о халатностиФото: Vlad Karkov/IMAGO/ZUMA Wire

В Липецке шестеро заключенных исправительной колонии (ИК) №2 совершили побег. Об этом сообщил в Telegram губернатор Липецкой области Игорь Артамонов утром в субботу, 26 октября.

Около 11.00 мск Артамонов передал, что двое сбежавших были задержаны на территории Тамбовской области, около 13.45 мск - что еще двое были задержаны в Липецкой области. Таким образом, к моменту публикации правоохранительные органы продолжали поиски оставшихся двух осужденных.

Как написала в Telegram официальная представительница МВД РФ Ирина Волк, задержание беглых заключенных в Тамбовской области произошло в селе Петровка. "Сотрудники местного отдела полиции выявили двух мужчин, не имевших документов, удостоверяющих их личности, - указала она. - Они были доставлены в территориальное отделение полиции.  Выяснилось, что это осужденные, ранее сбежавшие из исправительной колонии в Липецкой области. В настоящее время решается вопрос об их передаче инициатору розыска".

Возбуждено дело о халатности

Между тем управление Следственного комитета (СК) РФ по Липецкой области указало, что в связи с побегом заключенных было возбуждено дело о халатности. "По версии следствия, шестеро осужденных, отбывавших срок в исправительной колонии №2, сделали подкоп, через который вечером 25 октября 2024 года совершили побег, - говорится в Telegram-канале ведомства. - Следствие полагает, что это стало возможным из-за ненадлежащего исполнения сотрудниками колонии своих должностных обязанностей".

По данным регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний, все шестеро беглых заключенных - выходцы из Средней Азии, уточняет газета "Коммерсант".

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