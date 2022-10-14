Из Херсонской области в РФ вывезли несколько тысяч детей

На 234-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 15 октября (время московское).

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Власти Украины восстановили 15 объектов, которые российские войска пытались уничтожить во время недавних массированных обстрелов, сообщил президент страны Владимир Зеленский в ежедневном вечернем обращении. "Восстановим и все остальные", - подчеркнул он, не назвав общее число поврежденных объектов.

По словам Зеленского, электроснабжение уже восстановлено в большинстве регионов страны, но в некоторых городах и районах по-прежнему действует график стабилизационных отключений. Президент также напомнил о необходимости сокращать потребление энергии в пиковые часы, чтобы вся энергосистема работала стабильно.

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Российские власти вывезли из Херсонской области на территорию РФ несколько тысяч детей. Как утверждает вице-премьер-министр России Марат Хуснуллин, это было сделано из-за "постоянных обстрелов". "На сегодняшний день идут постоянные обстрелы, это небезопасно. Поэтому было предложено (выехать. - Ред.) сначала детям. У нас несколько тысяч детей уже находятся на территории других регионов России, отдыхают в домах отдыха, детских лагерях", - сказал Хуснуллин.

В апреле МИД Украины обращался в ООН из-за незаконного вывоза и усыновления украинских детей в РФ. "Россия в нарушение международного гуманитарного права и элементарных стандартов человечности занимается организованным на государственном уровне похищением детей и разрушением будущего украинской нации", - заявили в министерстве. В середине августа власти Украины сообщили, что около 7000 детей официально считаются депортированными в РФ.

Хроника событий 14 октября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 14 октября 00.00 - 13.59 >>>

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