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IW: Уровень безработицы в ФРГ окажется на пике с 2015 года

Александра Иванова
26 апреля 2024 г.

Рынок труда в Германии страдает от последствий экономического кризиса, указывают в Институте немецкой экономики.

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Отделение Федерального агентства по труду в Лейпциге
Отделение Федерального агентства по труду в ЛейпцигеФото: picture-alliance/dpa/H. Schmidt

На фоне проблем с конъюнктурой рынка число безработных в Германии в текущем году может составить 2,8 млн человек (6 процентов), тем самым достигнув максимального показателя с 2015 года. Такой прогноз обнародовал в пятницу, 26 апреля, Институт немецкой экономики (IW). "Ожидается, что в четвертом квартале 2024 года будет даже превышен уровень безработицы, наблюдавшийся во время кризиса из-за пандемии коронавируса в 2020 году", - говорится в документе. В 2005 году, когда Германия из-за тяжелой ситуации на рынке труда считалась "европейским больным", число безработных в стране достигало 4,9 млн человек.

Последствия экономического кризиса

"В прошлом году рабочий рынок был довольно стабилен, несмотря на рецессию, - цитирует агентство Reuters эксперта IW Хольгера Шефера (Holger Schäfer). - Однако в этом году мы сильнее ощутим последствия экономического кризиса".

В частности, негативное развитие отразится на рынке труда, указывает Шефер. "Планы предприятий по уровню занятости не дают оснований ожидать роста до конца года", - говорится в прогнозе IW.

В документе отмечается также, что в марте 2024 года число новых вакансий оказалось самым низким за последние пять лет. Даже если бы конъюнктурный прогноз на текущий год оказался более благоприятным, на рынке труда следовало бы ожидать лишь незначительного роста, полагают авторы.

Между тем немцы, появившиеся на свет в период пика рождаемости, сейчас достигают пенсионного возраста, в связи с чем нужны новые рабочие руки, чтобы заменить их на рынке труда, предупреждают в IW. Несмотря на это, квалифицированных специалистов по-прежнему не хватает. Таким образом, снижение спроса на рабочую силу и нехватка квалифицированных специалистов не являются взаимоисключающими факторами, констатируют эксперты.

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