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Иван Сафронов был помещен в ШИЗО и попал в медчасть

Виталий Кропман
2 ч. назад

На какой срок и за какие нарушения он был отправлен в штрафной изолятор, и почему попал в медчасть, Сафронов не сообщил. О произошедшем стало известно из письма журналиста гражданской активистке.

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Иван Сафронов во время вынесения ему приговора, 5 сентября 2022 года
Журналист Иван Сафронов в судеФото: MOSCOW CITY COURT/REUTERS

Осужденный журналист Иван Сафронов, отбывающий срок в исправительной колонии N7 в Красноярском крае в начале июня был помещен в штрафной изолятор (ШИЗО), а затем попал в медчасть. Об этом в среду, 21 июня, сообщает независимый правозащитный медиапроект ОВД-Инфо, публикуя письмо Сафронова гражданской активистке Ольге Елсаковой.

На какой срок и за какие нарушения журналист был отправлен в ШИЗО, неизвестно. Как следует из опубликованной фотокопии, Сафронов начал писать письмо 1 июня, но дописать смог лишь почти три недели спустя. "Сегодня 18 июня, воскресенье - и закончить эту весточку я не смог из-за того, что в тот же день меня закрыли в ШИЗО, а после перевели в медчасть", написал он, добавив, что с большой вероятностью 21 июня его снова отправят в медицинскую часть.  Причину новой возможной "госпитализации" Сафронов также не указал.

Дело Ивана Сафронова

Иван Сафронов, работавший ранее журналистом в газетах "Коммерсант" и "Ведомости",  был задержан 7 июля 2020 года по обвинению в госизмене, в то время он занимал должность советника главы "Роскосмоса". В госкорпорации заявили, что задержание не связано с текущей работой Сафронова и что к гостайне он доступа не имел. В свою очередь Федеральная служба безопасности (ФСБ) утверждала, что в 2012 году Сафронова завербовала чешская разведка, а в 2017 году он передал чешским спецслужбам некие секретные данные.

В ноябре 2021 года в деле Сафронова появилось новое обвинение. По версии следствия, в декабре 2015 года журналист передал политологу Демури Воронину некую информацию о деятельности ВС РФ в Сирии, которую тот затем переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и Федеральной разведслужбы Германии (BND). ФСБ полагает, что "переданные сведения могли быть использованы для проведения анализа действий российских войск в Сирии" и что за эту информацию Сафронов получил от Воронина 248 долларов.  Издание "Проект", изучив обвинительное заключение, заявило что дело Сафронова придумано спецслужбами, а фигурирующие в нем секретные документы в действительности находятся в открытом доступе.

5 сентября 2022 года Московский городской суд приговорил журналиста к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима, признав его виновным в государственной измене. Сафронов своей вины не признал.7 декабря апелляция его защиты  была отклонена и приговор вступил в законную силу.

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