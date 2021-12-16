Италия ужесточила правила въезда для жителей других стран ЕС

В Италии в четверг, 16 декабря, вступили в силу ограничения для жителей остальных государств Европейского Союза на период рождественских и новогодних праздников, связанные с коронавирусом. Все они обязаны при въезде предъявить отрицательный тест на коронавирус, сообщило министерство здравоохранения в Риме.

Это правило касается и полностью вакцинированных граждан. При этом непривитые от коронавируса, помимо теста, должны пройти пятидневный карантин. Новые меры будут действовать до 31 января. Соответствующий декрет подписал двумя днями ранее министр здравоохранения страны Роберто Сперанца.

До сих пор жителям других стран ЕС для въезда в Италию достаточно было предъявить справку о вакцинации, выздоровлении или об отрицательном тесте на коронавирус.

Число заражений в Италии растет

На фоне дальнейшего распространения нового варианта коронавируса "омикрон" в Италии опасаются нового роста числа инфицированных. Летом и осенью в стране наблюдалась относительно спокойная эпидемиологическая обстановка, однако в последнее время показатели заражений увеличиваются.

15 декабря сообщалось о 23 тысячах новых случаях заражения коронавирусом и 129 летальных исходах за сутки. В общей сложности в Италии с начала эпидемии зафиксировано почти 5,3 млн инфицированных, от последствий коронавирусной инфекции скончались более 135 тысяч человек.

Смотрите также:

Рождественские базары во власти коронавируса Кристкиндлесмаркт в Нюрнберге уже отменен Самый известный в мире рождественский базар находится в Нюрнберге. Но все, что от него осталось в этом году, - яркая вывеска: Christkindlesmarkt. 26 ноября его должна была открыть 17-летняя Тереза в образе младенца Христа. Виртуально, чтобы не собирать толпы народу. Но из-за высокой заболеваемости все рождественские рынки в Баварии отменили. Кристкиндлесмаркт останется в 2021 году без посетителей.

Рождественские базары во власти коронавируса Штрицельмаркт так и не открылся Один из старейших рождественских базаров в мире - Штрицельмаркт - каждый год собирает в Дрездене более двух миллионов посетителей. В этом году он должен был открыться в 587-й раз. Но из-за растущих показателей заражаемости Саксония отменила все рождественские рынки.

Рождественские базары во власти коронавируса Штутгарт - без рождественского базара Рождественский рынок в Штутгарте - второй по популярности в Германии после Кристкиндлесмаркта в Нюрнберге. "Мы сделали все возможное, чтобы базар состоялся", - заявил обер-бургомистр Франк Ноппер (Frank Nopper). Однако после отмены сразу нескольких базаров в регионе решили отменить и рынок в Штутгарте, чтобы избежать наплыва посетителей.

Рождественские базары во власти коронавируса Берлинский базар пока работает Один из самых красивых берлинских рождественских базаров на площади Жандерменмаркт открыт с 22 ноября. Но вход сюда разрешен только при соблюдении правила 2G: посетитель должен иметь при себе сертификат либо о выздоровлении от COVID-19, либо о полной вакцинации. Детям и подросткам от 6 до 18 лет нужно предъявить отрицательный тест.

Рождественские базары во власти коронавируса В Гейдельберге ждут посетителей С 18 ноября работает и рождественский базар в Гейдельберге - на городской площади в Старом городе. На этом рынке действует правило 3G: помимо вакцинированных и переболевших вход разрешен и при наличии отрицательного теста. Однако уютные улочки в центральной части города тоже ждут посетителей. Здесь можно выпить глинтвейн в более спокойной обстановке.

Рождественские базары во власти коронавируса Под елкой в Дортмунде С 18 ноября открыт рождественский базар в Дортмунде. Здесь же была установлена самая большая елка в мире. Ее высота - 45 метров, вес - 40 тонн. 48 тысяч огоньков на ней дарят тепло и праздничную атмосферу посетителям. Гулять по базару и пить глинтвейн можно при соблюдении правила 2G.

Рождественские базары во власти коронавируса Рождественский базар под сенью Кельнского собора В Кельне открылись сразу несколько рождественских рынков. Самый главный и наболее посещаемый - около главной достопримечательности города, Кельнского собора. Для посетителей действует правило 2G.

Рождественские базары во власти коронавируса Самый фривольный рождественский базар - в Гамбурге Рынок в квартале красных фонарей на улице Репербан в Гамбурге начал работу 15 ноября. Ярмарка открыта для посетителей, которые могут предъявить сертификат о вакцинации или документ, подтверждающий, что они переболели COVID-19.

Рождественские базары во власти коронавируса Рождественский базар в Трире Этот рождественский рынок получил титул "Лучший рождественский базар Германии - 2021". Он открылся 19 ноября для всех, кто соблюдает правило 2G. Жители и гости Трира очень надеются, что базар продержится до Рождества - ведь по мере роста показателей заражаемости COVID-19 закрываются и рождественские рынки. Автор: Марина Борисова, Софи Дизземонд

