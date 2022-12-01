Италия продлила поставки вооружений Киеву до конца 2023 года

На 282-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. DW следит за развитием событий пятницы, 2 декабря (время московское).

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Около 13 тысяч украинских военнослужащих погибли с начала российской агрессии 24 февраля. Об этом в эфире "24-го канала" сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк . Комментируя слова председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) о том, что украинская сторона потеряла 100 тысяч военных, Подоляк заявил, что глава ЕК ошиблась. При этом он сослался на данные Генштаба ВСУ, отметив, что среди гражданского населения Украины жертв, наоборот, значительно больше, чем было названо в заявлении фон дер Ляйен (более 20 тысяч человек). Россия воюет с гражданским населением, подчеркнул Подоляк.

Италия продлила решение о поставках вооружений Украине до конца 2023 года

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Правительство Италии приняло постановление о продлении поставок вооружений в Украину до 31 декабря 2023 года, сообщает Corriere della Sera . В частности, указывает издание, рассматривается вопрос поставок Киеву зенитно-ракетных комплексов для защиты от атак с воздуха. Решение о продлении поставок вооружений Украине принято единогласно, подчеркивает газета.

Хроника событий 1 декабря 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 1 декабря 00.00 - 13.59 >>>

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