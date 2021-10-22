IT-страна Беларусь: все еще "Кремниевая долина Восточной Европы"? | Ток-шоу "В самую точку"

Что происходит сейчас в IT-секторе Беларуси? Сколько айтишников и бизнесов уехало, и так ли легко их заменить? Смотрите новый выпуск ток-шоу "В самую точку" с Ольгой Капустиной.
PandaDoc, EPAM, Viber, World of Tanks - белорусская IT-отрасль достигла заметных успехов на мировом рынке. Но после протестов 2020 года "Кремниевая долина Восточной Европы" оказалась под ударом. Что происходит сейчас в IT-секторе Беларуси? Сколько айтишников и бизнесов уехало, и так ли легко их заменить? Смотрите новый выпуск ток-шоу "В самую точку" с Ольгой Капустиной.
Гости выпуска: Валерий Цепкало, создатель Парка высоких технологий; Кирилл Волошин, IT-предприниматель, бизнес-ангел, соучредитель Tut.by; Александр Шимановский, берлинский стартапер.
Стоимость PandaDoc достигла 1 миллиарда долларов. Новость о том, что стартап с белорусскими корнями стал "единорогом", появилась после того, как в Беларуси было закрыто уголовное дело против сотрудников компании.
Генпрокуратура Беларуси заявила, что фигуранты дела PandaDoc признали свою вину и возместили ущерб.
После семи лет работы в Беларуси закрывается минский стартап-хаб "Имагуру", где, среди прочего, родилось и приложение MSQRD. Соосновательница хаба считает, что всему виной ее политическая позиция.
Экономика Беларуси растет вопреки негативным прогнозам. В чем причина? Когда закончится рост? И что сулит Минску более тесная хозяйственная интеграция с Москвой? Экономист Дмитрий Крук в интервью DW.