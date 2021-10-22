 IT-страна Беларусь: все еще ″Кремниевая долина Восточной Европы″? | Ток-шоу ″В самую точку″ | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 25.10.2021

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Беларусь

IT-страна Беларусь: все еще "Кремниевая долина Восточной Европы"? | Ток-шоу "В самую точку"

Что происходит сейчас в IT-секторе Беларуси? Сколько айтишников и бизнесов уехало, и так ли легко их заменить? Смотрите новый выпуск ток-шоу "В самую точку" с Ольгой Капустиной.

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IT-страна Беларусь: все еще "Кремниевая долина Восточной Европы"?

PandaDoc, EPAM, Viber, World of Tanks - белорусская IT-отрасль достигла заметных успехов на мировом рынке. Но после протестов 2020 года "Кремниевая долина Восточной Европы" оказалась под ударом. Что происходит сейчас в IT-секторе Беларуси? Сколько айтишников и бизнесов уехало, и так ли легко их заменить? Смотрите новый выпуск ток-шоу "В самую точку" с Ольгой Капустиной.

Гости выпуска: Валерий Цепкало, создатель Парка высоких технологий; Кирилл Волошин, IT-предприниматель, бизнес-ангел, соучредитель Tut.by; Александр Шимановский, берлинский стартапер. 

Контекст

Основатель PandaDoc Микадо: Сейчас невозможно привозить людей в Беларусь

Стоимость PandaDoc достигла 1 миллиарда долларов. Новость о том, что стартап с белорусскими корнями стал "единорогом", появилась после того, как в Беларуси было закрыто уголовное дело против сотрудников компании.  

В Беларуси прекратили уголовное производство против IT-компании PandaDoc

Генпрокуратура Беларуси заявила, что фигуранты дела PandaDoc признали свою вину и возместили ущерб.  

Больше не IT-страна? Почему в Беларуси закрывают стартап-хаб "Имагуру"

После семи лет работы в Беларуси закрывается минский стартап-хаб "Имагуру", где, среди прочего, родилось и приложение MSQRD. Соосновательница хаба считает, что всему виной ее политическая позиция.  

Экономист: "Внешнеторговое чудо" Беларуси близится к концу

Экономика Беларуси растет вопреки негативным прогнозам. В чем причина? Когда закончится рост? И что сулит Минску более тесная хозяйственная интеграция с Москвой? Экономист Дмитрий Крук в интервью DW.  

Германія, Польшча, Украіна: як жывуць беларускія айцішнікі ў эміграцыі

На фоне рэпрэсій, павышэння падаходнага падатку і праблем з інтэрнэтам беларускія IT-спецыялісты працягваюць пакідаць краіну. DW паразмаўляла з трыма беларускімі айцішнікамі, якія цяпер жывуць і працуюць за мяжой.  

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IT-страна Беларусь: все еще "Кремниевая долина Восточной Европы"?  

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PandaDoc, EPAM, Viber, World of Tanks - белорусская IT-отрасль достигла заметных успехов на мировом рынке. Но после протестов 2020 года “Кремниевая долина Восточной Европы” оказалась под ударом. Что происходит сейчас в IT-секторе Беларуси? Сколько айтишников и бизнесов уехало, и так ли легко их заменить?

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Останется ли Беларусь "Кремниевой долиной Восточной Европы"? 23.05.2021

Долгое время власти Беларуси гордились имиджем передовой IT-страны, но политический кризис поставил под вопрос будущее и белорусских айтишников. Многие уезжают из страны. Подробнее - у DW.

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