ISW: ВСУ ведут контрнаступление на трех направлениях

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 16 июня.

На 478-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 16 июня (время московское).

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Украинские силы продолжают контрнаступательные операции как минимум на трех направлениях, пишет американский Институт изучения войны (ISW) в новом обзоре. Аналитики ссылаются на представителей Генштаба ВСУ и украинской группы войск "Таврийск". В то же время советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 15 июня заявил, что украинские военные еще не начали контрнаступление "как таковое", но признал, что они ведут наступательные действия. По оценке ISW, продолжающиеся украинские наступательные операции, вероятно, создают условия для более широких целей украинского контрнаступления.

Испания передаст Украине 20 БТР и полевой госпиталь

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Испания направит в Украину еще 20 бронетранспортеров, а также передаст Киеву полевой госпиталь, сообщила министр обороны королевства Маргарита Роблес. Ожидается, что военная техника 19 июня прибудет в Польшу, позднее новую партию добавят к уже доставленным 40 транспортно-боевым машинам и 4 танкам Leopard 2A4, проходившим ремонт, указали в Мадриде.

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За прошедшие сутки российские войска совершили 21 обстрел Сумской области, всего зафиксировано 98 взрывов, говорится в Telegram-канале военной администрации региона. Уточняется, что обстрелам подверглись Белопольская, Глуховская, Краснопольская, Свесская, Середино-Будская и Эсманская общины. По данным властей, в Глуховской общине ранены трое детей, в Середино-Будской повреждено двухэтажное административное здание предприятия.

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В Николаевской и Одесской областях зафиксированы запущенные Россией беспилотные летательные аппараты Shahed, сообщают Воздушные силы Украины. В регионах работают системы противовоздушной обороны, указали военные.

МАГАТЭ продолжит наблюдать за ситуацией на ЗАЭС после катастрофы на КГЭС

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Уровень воды в пруде-охладителе Запорожской атомной электростанции после разрушения плотины Каховской ГЭС остается достаточным, чтобы крупнейшая в Европе АЭС могла некоторое время безопасно функционировать. Об этом генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил после визита на ЗАЭС. Агентство будет крайне внимательно отслеживать ситуацию, заверил Гросси. Падение уровня воды в пруде-охладителе Запорожской АЭС стало одним из наиболее серьезных последствий техногенной катастрофы на Каховской ГЭС, добавил он.

Хроника событий 15 июня 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 15 июня 00.00 - 13.59 >>>

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