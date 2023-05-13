ISW: ВСУ освободили под Бахмутом почти 17 кв. км территории

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 14 мая.

На 445-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 14 мая (время московское).

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Зеленский верит, что его встреча с папой римским Франциском, состоявшаяся 13 мая, "действительно может повлиять на историю, действительно может помочь остановить зло агрессии". Об этом президент Украины рассказал в тот же день в своем традиционном вечернем видеообращении.

"Я рассказал про преступления, которые совершили российские оккупанты против наших людей, про депортацию украинских детей… Попросил Его Святейшество помочь вернуть наших детей домой - в Украину", - сказал Зеленский.

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Глава Тернопольской ОВА Владимир Труш вновь, уже второй раз за ночь, заявил, что в Тернопольской области слышны взрывы. Он призвал не публиковать фотографии и видеозаписи взрывов и не комментировать направление ударов.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак написал в Telegram, что "ПВО работает по целям", не уточняя, идет ли речь о каком-то конкретном регионе .

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16,85 кв. км украинской территории освободили ВСУ в районе Бахмута в результате недавних контратак. Такую оценку приводит в своей новой сводке американский Институт изучения войны (ISW). Это несколько меньше той цифры, которую привел 13 мая спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый - он заявлял о деоккупации за три дня контратак 17,3 кв. километров.

При этом аналитики института пока "не наблюдают визуальных подтверждений" небольших продвижений ВСУ к юго-западу от Бахмута, о которых писали российские военные блогеры. По их данным, украинская армия продвинулась в сторону Клещиевки (7 км к юго-западу от города) со стороны Предтечино (16 км в том же направлении от Бахмута).

WP: Зеленский "за закрытыми дверями" предлагал атаки на РФ

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Владимир Зеленский "за закрытыми дверями" предлагал совершить дерзкие атаки на территории России, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на утечку секретных документов американской разведки. Согласно одному из этих документов, на совещании в конце января Зеленский якобы предложил двинуть украинскую армию на российскую территорию и "захватить неназванные приграничные города РФ", чтобы "дать Киеву рычаг для давления в переговорах с Москвой". Пересказывая другой документ, WP пишет, что на встрече с главкомом ВСУ Валерием Залужным в конце февраля президент выразил обеспокоенность "отсутствием у Украины ракет большой дальности, способных поражать места дислокации российских войск в России" и предложил атаковать "неуказанные места дислокации (ВС РФ) в Ростовской области" с помощью беспилотников.

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В Украине во второй раз за ночь объявлена воздушная тревога - на этот раз на всей территории страны. Она начала распространяться после 1.10 ночи из южных областей. По предварительным данным, речь идет об угрозе ракетной атаки из района Каспийского моря.

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В городе Стародуб Брянской области в результате сброса боеприпаса с дрона повреждена крыша предприятия "Консервсушпрод", заявил брянский губернатор Александр Богомаз. По его словам, от атаки украинского беспилотника никто не пострадал.

Зеленский прилетел в Берлин

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Берлин. "Уже в Берлине, - написал он в Twitter, перечислив главные темы переговоров с руководством ФРГ: - Оружие. Мощный пакет. Противовоздушная оборона. Реконструкция. ЕС. НАТО. Безопасность".

У главы украинского государства запланированы встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier) и канцлером Олафом Шольцем (Olaf Scholz). Кроме того, сегодня в немецком городе Ахен Зеленскому как представителю народа Украины должны вручить престижную Премию имени Карла Великого. С 1950 года она присуждается деятелям, которые внесли выдающийся вклад в дело европейского единства.

Это первый визит Зеленского в Германию с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

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Комментируя российские последние обстрелы Украины, Минобороны в Киеве обратило внимание на то, что они происходили как раз во время финала "Евровидения" в Ливерпуле. "В то самое время, когда Европа празднует музыку, единство и свет на конкурсе песни "Евровидение", Россия запускает крылатые ракеты по Украине, которая противостоит тьме", - говорится в твите ведомства.

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В Тернополе прогремели взрывы, зафиксирован "прилет" в складские помещения, сообщил мэр города Сергей Надал. По его словам, два человека получили ожоги и осколочные ранения. Председатель Тернопольского областного совета Михаил Головко написал в Facebook о попадании в промзону, однако позднее его пост был удален.

Между тем, глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов написал в Telegram, что войска РФ снова наносят по городу и области воздушные удары. Он также призвал жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях до ее отбоя.

Воздушная тревога, согласно онлайн-карте, была объявлена вскоре после полуночи почти во всех областях Украины, кроме Днепропетровской, Донецкой и Запорожской.

Сообщалось также о взрывах в окрестностях Киева. Столичные власти уточнили , что там сработало ПВО.

Хроника событий 13 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 13 мая 00.00 - 13.59 >>>

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