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ISW: Украина не может вооружить несколько новых бригад

Сергей Ромашенко
4 июля 2024 г.

Украина формирует новые бригады, но не в состоянии оснастить их из-за нехватки западных вооружений. Украинские командиры говорят, что больше нуждаются в боеприпасах, чем в живой силе.

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Бронетехника на поле
Украина нуждается в срочных поставках западных вооруженийФото: Nick Connolly/DW

Украина решает проблему нехватки военнослужащих и формирует новые бригады, но не в состоянии оснастить их из-за задержки и недостаточности западной военной помощи, пишет американский Институт изучения войны (ISW) в своей ежедневной сводке за среду, 3 июля.

"Своевременная и адекватная помощь Запада в сфере безопасности остается одним из решающих факторов, определяющих, когда и в каком масштабе украинские силы смогут перехватить инициативу на поле боя и проводить значимые с оперативной точки зрения контрнаступательные операции в будущем", - отмечают эксперты ISW.

У Украины нет времени ждать помощи Запада в сфере безопасности для оснащения новых подразделений, говорится в сводке, российские войска, вероятно, в настоящее время пытаются использовать инициативу на поле боя, чтобы вынудить Украину привлечь живую силу и технику к текущим оборонительным операциям и не дать ей накопить личный состав и ресурсы для перехвата инициативы на поле боя.

Зеленский сетует на задержки с западной помощью

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg, обнародованном 3 июля, заявил, что украинские силы сейчас находятся в более благоприятном положении по укомплектованности личным составом, чем несколько месяцев назад, но способность Украины провести успешную контрнаступательную операцию зависит от оснащения новых бригад тяжелой техникой. По всей видимости, речь идет об оснащении западным вооружением, в том числе БМП и танками, не менее 10 новых украинских бригад, отмечает ISW.

Зеленский подчеркнул, что Украина отнюдь не проигрывает и не "в тупике", но посетовал на то, что западная военная техника слишком долго прибывает на фронт.

Аналитики Института изучения войны приводят слова командира одной из украинских бригад под Часовым Яром, заявившего, что украинские войска в его операционной зоне больше нуждаются в боеприпасах, чем в живой силе.

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