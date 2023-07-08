ISW: Россия за 500 дней войны не достигла ни одной цели

На 501-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW следит за развитием событий воскресенья, 9 июля (время московское).

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Россия за 500 дней войны против Украины не достигла ни одной из намеченных целей, пишет американский Институт изучения войны (ISW) в очередном обзоре. Украинские силы перехватили инициативу, сохранили ее и проводят контрнаступательные операции на большей части линии фронта, в то же время войска РФ почти полностью сосредоточены на попытках удержать оккупированные украинские территории, указывают аналитики. С помощью Запада Украина обеспечила свою независимость, но перед Киевом стоит важнейшая задача - освобождение стратегически важной территории, все еще находящейся под контролем РФ, резюмируют эксперты ISW.

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Германия намерена настаивать на откладывании вопроса о вступлении Украины в НАТО, пишет британское издание The Telegraph со ссылкой на неназванного собеседника из Североатлантического альянса. Берлин опасается, что членство Украины в НАТО может привести к войне альянса и России, указывает газета. На предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе Германия призовет остальные государства-члены альянса сосредоточиться на гарантиях безопасности Киеву, а не на предложениях о вступлении в НАТО, отмечает собеседник The Telegraph.

Берлин не хочет, чтобы президент РФ Владимир Путин "потенциально испытал Статью 5" Североатлантического договора, объясняет издание. Статья 5 гласит, что в случае вооруженного нападения на государство-член НАТО остальные страны-участницы альянса будут считать этот акт насилия вооруженным нападением на все государства НАТО и предпримут действия, которые сочтут необходимыми, чтобы помочь подвергшемуся нападению участнику альянса.

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За минувшие сутки российские войска совершили 11 обстрелов приграничных территорий Сумской области, заявила военная администрация региона. Украинская сторона зафиксировала 54 взрыва в 5 общинах. Власти региона не сообщили о пострадавших, указав лишь, что в Эсманской общине поврежден частный дом.

Результаты проб грунта на территориях после затопления

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В Херсоне и Николаевской области отобраны первые 23 пробы грунта на территориях, где полностью спала вода после затопления, вызванного разрушением плотины Каховской гидроэлектростанции. Об этом сообщило министерство здравоохранения Украины. По состоянию на 4 июля, 95 процентов проб отвечают гигиеническим требованиям, однако в 5 процентах проб, взятых в районе речного порта Херсона, зафиксированы превышения по паразитологическим показателям, указали в ведомстве.

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Александр Пивненко Фото: Roman Baluk/REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский назначил командующим Национальной гвардией полковника Александра Пивненко. Его предшественник генерал-лейтенант Юрий Лебедь занимал этот пост с конца января 2022 года. Глава государства особо выделил участие Пивненко в боях за Бахмут.

Польша перебрасывает дополнительные силы к границе с Беларусью

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Польша начала переброску дополнительных сил к границе с Беларусью для усиления своих восточных рубежей, сообщил польский министр обороны Мариуш Блащак. Варшава намерена продемонстрировать свою готовность отреагировать на "попытки дестабилизации", пояснил он. Польша направит на границу более 1000 военнослужащих и почти 200 единиц военной техники. Опасения Варшавы вызывают как размещение в Беларуси тактического ядерного оружия России, так и вероятная переброска в эту страну боевиков частной военной компании "Вагнер".

Хроника событий 8 июля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 8 июля 00.00 - 13.59 >>>

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