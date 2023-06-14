ISW: Россия перебросила военные вертолеты в Бердянск

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 15 июня.

На 477-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины.DW следит за развитием событий четверга, 15 июня (время московское).

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Россия, вероятно, разместила на аэродроме в оккупированном Бердянске Запорожской области вертолеты, защищающие от контрнаступления ВСУ на юге Украины, говорится в новом обзоре американского Института изучения войны (ISW). Изучив спутниковые снимки, аналитики пришли к выводу, что с 31 мая по 13 июня российские войска перебросили на аэродром в Бердянске 20 новых вертолетов, что соответствует началу контрнаступательной операции ВСУ на юге Украины. На аэродроме находятся в общей сложности 27 вертолетов российских войск, в том числе 5 винтокрылых машин Ка-52, 9 единиц Ми-8 или Ми-24 и 13 вертолетов Ка-29, отметили эксперты ISW.

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Ночью Одесса была атакована как минимум 13 беспилотниками Shahed, сообщил глава общественного совета при областной администрации Сергей Братчук . По его словам, все аппараты были уничтожены силами противовоздушной обороны.

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Сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) c начала российского военного вторжения в Украину посетили более 1500 военнопленных с обеих сторон, сообщила директор Управления оперативной деятельности МККК в Европе и Центральной Азии Ариана Бауэр. "Получение доступа ко всем военнопленным и интернированным гражданским лицам остается для нас приоритетом", - подчеркнула Бауэр.

Военные сообщили об атаке беспилотников на юг Украины

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Россия атаковала южные районы Украины беспилотными летательными аппаратами, передало оперативное командование "Юг", указав на угрозу ракетного удара. В то же время в Одессе работают системы противовоздушной обороны, сообщил председатель общественного совета при Одесской областной администрации Сергей Братчук.

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За истекшие сутки российские войска совершили 19 обстрелов Сумской области, всего зафиксировано 122 взрыва, говорится в Telegram-канале военной администрации региона. Уточняется, что обстрелам подверглись Белопольская, Великописаревская, Новослободская, Путивльская, Середино-Будская, Шалыгинская и Эсманская общины.

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Харьковская область попала под обстрел российских сил, сообщили в полиции региона. Стражи порядка призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях. Областные и городские власти пока не заявляли об обстрелах и их последствиях.

Европарламент: Разрушение плотины КГЭС - "военное преступление РФ"

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Разрушенная плотина Каховской ГЭС Фото: Planet Labs PBC via AP/picture alliance

Депутаты Европейского парламента осудили разрушение плотины Каховской гидроэлектростанции. В пресс-релизе на сайте законодательного органа ЕС техногенная катастрофа названа "недавним военным преступлением, совершенным Россией". Кроме того, парламентарии призвали ЕС продолжать поддержку Киева, ввести новые санкции в отношении РФ и использовать замороженные активы российских олигархов для восстановления Украины.

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Власти США рассчитывают, что украинские военнослужащие завершат обучение работе с танками M1 Abrams к концу лета, сообщила американская медиакомпания CBS со ссылкой на представителей министерства обороны Соединенных Штатов. По их словам, сейчас служащие ВСУ проходят обучение в Германии на специально оборудованных боевых машинах. Ожидается, что Украина получит 31 обещанный танк M1 Abrams осенью.

Президенты Украины и Польши обсудили военную помощь Киеву

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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим польским коллегой Анджеем Дудой. Главы государств обсудили, в частности, военную помощь Киеву, потребности украинских войск и перспективу членства Украины в НАТО, сообщил украинский лидер. Варшава "реалистично воспринимает потребность" во вступлении Украины в Североатлантический альянс, указал Зеленский. По его словам, оба президента согласовали дальнейшие шаги в контексте подготовки к саммиту НАТО, который состоится в Вильнюсе в июле.

Хроника событий 14 июня 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 14 июня 00.00 - 13.59 >>>

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