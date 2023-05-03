На 435-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 4 мая (время московское).

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил, что на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе загорелись резервуары с нефтепродуктами, не уточнив, что стало причиной пожара. "Подтверждено возгорание резервуаров с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе. Уже работают пожарные расчеты и сотрудники МЧС в составе 48 человек и 16 единиц техники",- написал Кондратьев. По состоянию на 5.30 утра по местному времени пожар был потушен.

ISW: Россия могла инсценировать атаку дронов на Кремль

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Аналитики американского Института изучения войны (ISW) склоняются к версии, что российская сторона инсценировала атаку беспилотников на Кремль в попытке создать условия для более широкой мобилизации общества. В своем отчете ISW называет маловероятным тот факт, что беспилотники могли бы преодолеть несколько эшелонов систем ПВО, установленных в Москве. Подозрение вызывает и относительно хорошая съемка взрыва дронов над Кремлем. "Немедленная, последовательная и скоординированная реакция Кремля на инцидент свидетельствует о том, что нападение было внутренне подготовлено таким образом, чтобы его предполагаемые политические последствия перевешивали конфуз", - считают в ISW.

Таким образом Кремль намерен усилить информационную кампанию по изображению войны в Украине в качестве прямой экзистенциальной угрозы России, заключают аналитики.

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В Краснодарском крае загорелся резервуар Ильского нефтеперерабатывающего завода, сообщают Telegram-каналы и агентство ТАСС. "Из-за атаки неизвестного беспилотника горит резервуар Ильского НПЗ в поселке городского типа Ильский в Северском районе", - сказал собеседник агентства. Очевидцы утверждают, что слышали три взрыва. На месте работают экстренные службы.

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В Одессе вновь прозвучал мощный взрыв – всего за ночь их было уже более 10, сообщает издание "Суспільне". Официальной информации пока нет. Ранее председатель общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что в районе города работают системы ПВО.

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В Киеве, Киевской области, а также в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской и Полтавской областях Украины объявлена воздушная тревога. В столице прозвучало несколько взрывов, в военной администрации сообщили, что работает система ПВО. В Одессе произошли до пяти взрывов, пишет издание "Суспільне". Сообщается также о взрывах в Запорожской области.

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Работа Международного уголовного суда (МУС), в марте выдавшего ордер на арест российского президента Владимира Путина, непоследовательна, заявил министр юстиции ЮАР Рональд Ламола, передает местная газета Business Day . "Тот факт, что расследование зверств в Палестине не завершено, в то время как расследование в Украине, начатое позже, уже направлено против государства, не являющегося членом МУС, является несправедливостью", - сказал Ламола.

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Самолет президента Украины Владимира Зеленского прибыл из Финляндии в Нидерланды вечером 3 мая. Об этом сообщили нидерландские СМИ. Ожидается, что 4 мая Владимир Зеленский встретится с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. По данным телекомпании NOS, президент Украины выступит в Гааге с речью "Нет мира без справедливости для Украины".

США объявили о новом пакете военной помощи Киеву на 300 млн

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США объявили о предоставлении Киеву очередного пакета военной помощи на сумму 300 млн долларов. Новая поставка будет включать в себя дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), гаубицы, артиллерийские и минометные снаряды, ракеты, легкое стрелковое оружие и боеприпасы к нему, а также противотанковые средства, грузовики и трейлеры для перевозки тяжелых вооружений, запчасти и иное оборудование, сообщили в Пентагоне. Как отметили в Белом доме, новый пакет учитывал запросы Украины накануне запланированного контрнаступления.

Хроника событий 3 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 3 мая 00.00 - 13.59 >>>

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