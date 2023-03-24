ISW: РФ готовит инфополе к возможному контрнаступлению Киева

На 395-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 25 марта (время московское).

++07.35++

В российском информационном пространстве все чаще звучат заявления влиятельных лиц о возможном украинском контрнаступлении, обращает внимание американский Институт изучения войны (Institute for the study of war, ISW). Так, 24 марта о подготовке Киева к наступательным операциям заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев. "Наш генеральный штаб это просчитывает и готовит свои решения", - сказал он в интервью государственным СМИ. Днем ранее, 23 марта, о планах масштабного украинского контрнаступления говорил владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин.

Весеннее наступление войск РФ, по-видимому, достигло своей кульминации, и российское информационное пространство реагирует как на замедление российских операций, так и на возможное возвращение Украиной инициативы на фронте, отмечают аналитики. Российскому военному командованию потребуется направить значительное количество сил на передовую, чтобы начать новые наступательные операции, однако маловероятно, что такие силы у РФ есть в достаточном объеме, указывают в ISW.

++06.25++

Ущерб, нанесенный российскими войсками украинским медицинским учреждениям за время полномасштабного вторжения, составил свыше 2,5 млрд долларов США (2,3 млрд евро), заявили в Минздраве Украины. Там основываются на данных Всемирного банка, согласно которым ракетами и снарядами были разрушены или повреждены по меньшей мере 978 медучреждений. Кроме того, было повреждено или уничтожено 650 машин скорой помощи и по меньшей мере 596 аптек.

Больше всего медицинская инфраструктура пострадала из-за войны в четырех областях Украины, отметили в Минздраве. В Донецкой области нанесенный ей ущерб оценивается в 768 млн долларов (713 млн евро), в Харьковской области - в 618 млн долларов (574 млн евро), в Черниговской области - в 259 млн долларов (241 млн евро), в Луганской области - в 188 млн долларов (174 млн евро).

В ведомстве указали, что только в 2023 году для восстановления доступа к медицинской помощи и реконструкции медучреждений Украине потребуется не менее 640 млн долларов (595 млн евро). В общей сложности на восстановление украинской системы здравоохранения от последствий войны требуется 16,4 миллиарда долларов (15,2 млрд евро), добавили там.

Призывы к эвакуации в окрестностях Херсона

++05.20++

Последствия обстрела Херсона (январь 2023 года) Фото: Genya Savilov/AFP/Getty Images

Жителей Херсонской городской общины призвали эвакуироваться из-за атак российских сил. "Больше всего страдают населенные пункты, которые находятся у Днепра. Из-за постоянных атак там практически невозможно обеспечить постоянное тепло- и водоснабжение", - говорится в Telegram-канале Херсонского горсовета.

++04.15++

Группа сенаторов США, как демократов, так и республиканцев, обратилась к президенту страны Джозефу Байдену с призывом поддержать Международный уголовный суд в расследовании вероятных военных преступлений РФ в Украине. Об этом сообщает американский телеканал CNN. Соединенные Штаты до сих пор не поделились с МУС имеющимися у них доказательствами военных преступлений российской армии, напоминают сенаторы в своем письме. Законодатели призывают Байдена "продвигаться вперед в поддержке работы МУС, чтобы Путин и другие люди из его окружения недвусмысленно знали: ответственность и правосудие за их преступления неизбежны".

Президент США: Китай пока не поставлял РФ оружие для войны

++03.10++

США считают, что Китай пока не поставлял в Россию оружие для применения в войне против Украины. "В течение последних трех месяцев я слышал, что Китай собирается предоставить России значительное количество вооружений, - заявил президент Соединенных Штатов Джозеф Байден на пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. - Они пока не предоставили".

В то же время США и Канада продолжат поддерживать украинский народ, подчеркнул глава Белого дома в ходе выступления в канадском парламенте. Кроме того, Вашингтон и Оттава особо выделили свою приверженность союзникам по НАТО. "Мы сохраним наш альянс сильным и единым. Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО", - заявил Байден.

++02.05++

Кремль отказался от планов дальнейшего наступления в Украине этой весной после того, как российские войска не смогли добиться больших успехов на поле боя, и решил сосредоточиться на сдерживании украинского контрнаступления, ожидаемого в ближайшее время. Об этом пишет Bloomberg. Как отмечает агентство со ссылкой на собственные источники, в 2023 году власти РФ намерены привлечь на контрактную службу в Вооруженные силы до 400 000 человек. Масштабная вербовочная кампания позволит российским властям избежать еще одной принудительной мобилизации резервистов в свете будущей предвыборной кампании Владимира Путина, которая должна начаться к концу года, указывают собеседники Bloomberg. Объявленная минувшей осенью мобилизация подорвала доверие населения к властям и спровоцировала отток из страны до миллиона россиян, добавляет агентство.

МИД Украины - миссии ООН: Нельзя возлагать ответственность на жертву агрессии

++01.20++

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало доклад мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ), которая обвинила Россию и Украину в убийствах военнопленных. "Мы благодарны мониторинговой миссии за ее работу, в частности, документирование нарушений международного права в сфере прав человека и международного гуманитарного права, совершенных РФ в контексте вооруженной агрессии против Украины. В то же время считаем неприемлемым возложение ответственности на жертву агрессии. Согласно Уставу ООН, Украина имеет право на самозащиту", - указали в Киеве. Украинская сторона рассчитывает, что миссия ООН будет "избегать любых шагов, которые могут трактоваться как уравнение жертвы и агрессора", добавили в МИД.

По словам главы ММПЧУ Матильды Богнер, обе стороны во время войны казнили пленных без суда и следствия прямо на поле боя. ООН располагает доказательствами 25 таких казней со стороны украинских военных и 15 со стороны российских. Организации известно, что украинские власти начали расследования пяти случаев внесудебных казней со стороны ВСУ, охватывающих 22 жертвы, но у ООН нет данных о каких-либо судебных производствах, добавила Богнер. Бывшие военнопленные с обеих сторон также сообщили о пытках и жестоком обращении в плену.

++00.30++

Международный уголовный суд в Гааге Фото: Peter Dejong/AP Photo/picture alliance

Если государства, ратифицировавшие Римский статут, будут пренебрегать ордером Международного уголовного суда на арест президента России Владимира Путина, это поставит под угрозу само существование МУС. Об этом, как передает "РБК-Украина" , заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Сейчас начнется большое закулисное дипломатическое сражение за уважение к Римскому статуту. Здесь же вопрос уже даже не в Путине или Украине, а в том, что если будут откровенно пренебрегать ордером, то это развалит МУС", - сказал глава МИД. Поэтому, по словам министра, Международный уголовный суд заинтересован в том, чтобы его ордер был исполнен.

По мнению Кулебы, даже поддерживающие отношения с Москвой страны не смогут полностью игнорировать решение суда. Глава украинского внешнеполитического ведомства привел в качестве примера Южно-Африканскую Республику, где в августе пройдет саммит страны группы БРИКС, на который приглашен российский президент. "Ясно, что ЮАР не откажется от визита Путина, потому что это их союзник. Но, проигнорировать, я не думаю, что ЮАР сможет откровенно и дерзко его проигнорировать... Лучше бороться с попытками не выполнить ордер, чем бороться за то, чтобы такой ордер был выдан", - заключил он.

Хроника событий 24 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 24 марта 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также: