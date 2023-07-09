ISW: Решением по ЧВК "Вагнер" Путин - в неловком положении

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 10 июля.

На 502-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW следит за развитием событий понедельника, 10 июля (время московское).

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Решение президента России Владимира Путина не распускать как можно быстрее частную военную компанию "Вагнер" и не преследовать в судебном порядке участников мятежа ЧВК "ставит его самого и его подчиненных в неловкое положение", пишет американский Институт изучения войны (ISW) в новом обзоре. Неизвестные опубликовали изображение возможного устава "Группы Вагнера", вероятно, стремясь представить ЧВК как профессиональную организацию, указали аналитики. Неясно, кому выгодна утечка предполагаемого устава группировки, поскольку этот документ "делает "Группу Вагнера" профессиональной и привлекательной в сравнении с регулярными российскими вооруженными силами", отметили эксперты ISW.

Как сообщается, ЧВК "Вагнер" по-прежнему вербует наемников в России, в то время как министерство обороны РФ требует от боевиков "Группы Вагнера" заключить контракты Решение Кремля "не распускать ЧВК - ранее самую боеспособную силу России - затрудняет для Путина и других российских влиятельных лиц понимание того, как взаимодействовать с "Группой Вагнера", ее лидерами и боевиками", резюмируют эксперты.

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Российские силы минируют критическую инфраструктуру оккупированной части Запорожской области, заявил мэр Мелитополя Иван Федоров. В Мелитопольском районе заминирован водопровод, питающий питьевой водой город, а в самом Мелитополе - важные объекты электрических сетей, объяснил он.

Запорожская АЭС Фото: Dmytro Smolyenko/Ukrinform/abaca/picture alliance

Кроме того, минно-взрывные заграждения установлены в технических помещениях и в машинных залах Запорожской атомной электростанции, утверждает Федоров. В то же время эксперты Международного агентства по атомной энергии в ходе последних инспекций не зафиксировали каких-либо признаков минирования ЗАЭС.

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За прошедшие сутки российские войска совершили 2 минометных обстрела приграничных территорий Сумской области, заявила военная администрация региона. Украинская сторона зафиксировала 11 взрывов в 2 общинах. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет, сообщили власти региона.

Лидер правящей партии ФРГ: Прием Украины в НАТО невозможен во время войны

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Вступление Украины в НАТО невозможно до окончания войны, считает сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil). "НАТО не может принять Украину, пока она находится в состоянии войны, иначе Германия и другие государства альянса сразу оказались бы воюющей стороной", - заявил он изданиям Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Аналогичную точку зрения высказал председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген (Christoph Heusgen). "О принятии Украины во время нынешней фазы конфликта не может быть и речи. Это напрямую втянуло бы альянс в войну, поскольку тогда, согласно статье 5 Североатлантического договора, наступило бы обязательство по оказанию помощи", - объяснил Хойсген в беседе с изданием Rheinische Post. В то же время глава Мюнхенской конференции по безопасности выразил уверенность, что Украина станет членом НАТО, "как только позволят условия", а также выразил надежду на поставки Киеву истребителей F-16 производства США.

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В Николаеве прогремел взрыв, сообщает издание "Суспільне". По предварительным данным, зафиксирован пуск российской ракеты С-300, которая "прилетела", указал глава военной администрации региона Виталий Ким. Он не привел подробности.

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На границе Финляндии и России Фото: DW

В Финляндии вступили в силу ужесточения на поездки граждан России в страну. С 10 июля приезжающие в Финляндию с деловыми целями россияне смогут пересечь границу лишь при наличии веской причины для личного пребывания в стране, объяснило финское министерство иностранных дел. Это же касается и граждан РФ, владеющих недвижимостью в соседней стране. Кроме того, участникам деловых поездок разрешено ездить только в Финляндию, транзит в другие государства запрещен.

Белый дом: Украина не будет применять кассетные боеприпасы на территории РФ

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Украина дала письменные гарантии США, что не будет применять получаемые от Вашингтона кассетные боеприпасы на российской территории. Об этом заявил советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейкоб Салливан.

Украинский министр обороны Алексей Резников двумя днями ранее подчеркивал, что Киев будет применять кассетные боеприпасы только для деоккупации международно признанной территории Украины, но не на международной признанной территории России.

Хроника событий 9 июля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 9 июля 00.00 - 13.59 >>>

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