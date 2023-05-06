ISW: Пригожин и Кадыров хотят обвинить Минобороны в неудачах

На 438-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 7 мая (время московское).

++05.00++

Основатель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин и глава Чечни Рамзан Кадыров, вероятно, стремятся представить Минобороны России и регулярные российские войска неэффективными и создают условия для обвинения Минобороны в любых неудачах РФ в районе Бахмута, говорится в очередном бюллетене американского Института изучения войны (Institute for the study of war; ISW). Пригожин накануне заявил, что наемники ЧВК передадут свои позиции в этом украинском городе чеченскому спецназу. Кадыров в тот же день опубликовал письмо к президенту России Владимиру Путину с запросом о переводе подразделений чеченского спецназа в Бахмут. Минобороны России еще не отреагировало на скоординированные заявления Пригожина и Кадырова и могло быть застигнуто врасплох их высказываниями, указывают аналитики.

Потенциальное развертывание сил "Ахмата" в Бахмуте может в некоторой степени увеличить боевую мощь России, однако слова Кадырова о предполагаемом быстром продвижении чеченского спецназа и занятии города "за считанные часы", являются "типичным кадыровским хвастовством" и игнорирует тактическую ситуацию на месте, отмечают эксперты ISW. По их данным, в течение 2023 года силы "Ахмата" были развернуты по всей территории Украины, в основном в районе Белогоровки Луганской области и в отдельных районах на юге, но не принимали участия в решающих наступательных операциях.

++03.35++

За истекшие сутки российские войска совершили 11 обстрелов приграничных территориальных общин Сумской области, заявила военная администрация региона. Украинская сторона зафиксировала 84 взрыва. В Белопольской общине загорелся частный дом, информацию о последствиях обстрелов в Великописаревской, Знобь-Новгородской, Миропольской, Новослободской и Эсманской общинах власти региона не привели.

Гендиректор МАГАТЭ: Ситуация в районе ЗАЭС становится потенциально опасной

++02.15++

Запорожская атомная электростанция (март 2023 года) Фото: Erik Romanenko/TASS/dpa/picture alliance

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси встревожен ситуацией в окрестностях Запорожской АЭС, с марта 2022 года находящейся под контролем российских войск. Общая ситуация в районе крупнейшей в Европе АЭС "становится все более непредсказуемой и потенциально опасной", - говорится в заявлении Гросси. "Мы должны немедленно действовать, чтобы предотвратить угрозу тяжелой ядерной аварии и связанные с ней последствия для населения и окружающей среды", - подчеркнул гендиректор МАГАТЭ.

Гросси особо выделил необходимость защиты объекта. "Я буду и впредь настаивать на приверженности всех сторон достижению этой жизненно важной цели, а МАГАТЭ будет и впредь делать все возможное для обеспечения ядерной безопасности и сохранности на станции", - добавил он.

++01.00++

В Николаеве с разницей в несколько минут прогремели 3 взрыва, сообщил глава областной администрации Виталий Ким. Он не привел подробности, однако выразил надежду, что взрывы являются результатом работы системы противовоздушной обороны.

ВСУ: Россия вывела в Черное море еще 4 корабля с ракетами

++00.05++

Россия пополнила свою корабельную группу в Черном море еще 4 надводными ракетоносцами, сообщило оперативное командование "Юг". Теперь российские корабли в этом море несут в сумме до 32 крылатых ракет "Калибр", добавила украинская сторона. "На фоне активности стратегической авиации уровень ракетной опасности максимально высок", - подчеркнули военные, призвав жителей Украины не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Хроника событий 6 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 6 мая 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также: