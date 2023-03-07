ISW - о проблемах армии РФ в случае продвижения за Бахмут

На 378-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 8 марта (время московское).

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Российским военным, вероятно, не хватает механизированных сил, необходимых для продвижения за пределы Бахмута, а тактические "штурмовые отряды", использовавшиеся при атаках на этот город, вероятно, не способны вести маневренную войну, пишет американский Институт изучения войны (ISW) в новой сводке. После захвата Бахмута российские силы могут попытаться продвинуться на запад в сторону Константиновки или на северо-запад в направлении района Славянск-Краматорск, указывают аналитики. Военным РФ, вероятно, придется отдать приоритет лишь одному из этих направлений, чтобы иметь "хоть какие-то шансы на успех", хотя российское командование неоднократно распыляло свои силы по нескольким направлениям наступления, отмечают эксперты ISW.

При этом украинские силы существенно укрепили оба маршрута, подчеркивают аналитики. Любая попытка России продвинуться по этим дорогам, вероятно, "обойдется очень дорого", говорится в сводке.

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Танк Leopard 2 в Швейцарии (фото из архива) Фото: Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images

Президент Швейцарии Ален Берсе сдержанно отреагировал на запрос Германии о выкупе танков Leopard 2. Существуют правила, не предусматривающие продажу вооружений и не имеющие законодательных исключений, заявил глава государства. "Мы хотим быть довольно консервативными и умеренными в этих вопросах", - добавил он. Берлин ранее заверил Берн, что при согласии парламента Швейцарии на поставки танков эти боевые машины не будут переданы Украине, а будут использованы для восполнения запасов военной техники в ФРГ или в государствах-партнерах по НАТО и Евросоюзу.

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В Госдепартаменте США назвали "ужасным" видеоролик с расстрелом бойца в украинской форме, очевидно, военнопленного. "Кадры с безоружным казненным украинцем … поражают с точки зрения варварства", - заявил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс. "Мы считаем, что России должно быть стыдно", - добавил он.

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Председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева и посол Дании в Украине Оле Эгберг Миккельсен подписали меморандум о восстановлении Николаевской области. Украинская сторона стремится не просто к восстановлению региона, а к двустороннему сотрудничеству, которое будет полезно как для Николаевской области, так и для Дании, подчеркнула Замазеева. "Для нас важно отстроить не только жилье, но и промышленность, поскольку это рабочие места, которые будут поощрять людей возвращаться в регион", - объяснила глава Николаевского облсовета.

Politico: Пентагон размышляет над установкой ракет AIM-120 на украинские боевые самолеты

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МиГ-29 на вооружении Воздушных сил Украины (фото из архива) Фото: Roman Pilipey/dpa/picture alliance

Военные в США изучают возможность установки ракет AIM-120 AMRAAM класса "воздух-воздух" на украинские истребители МиГ советской конструкции, пишет издание Politico со ссылкой на двух представителей министерства обороны Соединенных Штатов и неназванное лицо, знакомое с ходом обсуждений. Основная трудность - заставить ракеты взаимодействовать с радарами стоящих на вооружении Украины самолетов, отмечают собеседники издания.

Самонаводящаяся ракета AMRAAM имеет дальность полета от 50 до 160 км, в зависимости от модификации, и скорость до 1372 м/с. У Украины уже есть такие ракеты, поставленные европейскими странами, однако прежде украинская сторона запускала их только из поставленных Западом систем противовоздушной обороны, указывает Politico.

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Поддержка Украины стала одной из тем телефонного разговора президента США Джозефа Байдена с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Как передал Белый дом, Вашингтон и Париж обсудили свои обязательства по дальнейшему оказанию помощи Киеву в области безопасности.

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Канада продлевает миссию по обучению украинских военных инженеров до октября, заявил канадский премьер Джастин Трюдо на пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Эта миссия началась осенью 2022 года и проходит на территории Польши. Кроме того, Оттава направила 7 медицинских специалистов канадских Вооруженных сил в Польшу, где они будут обучать военнослужащих ВСУ навыкам, необходимым для эффективного спасения жизней в боевых условиях, указал Трюдо.

Оттава выделит 3 млн канадских долларов (2,07 млн евро) на программу разминирования Украины и вместе с ЕС поставит в страну генераторы, добавил глава правительства. "Канада будет стоять плечом к плечу с народом Украины столько, сколько потребуется", - подчеркнул Трюдо.

Президент Украины Зеленский объяснил важность обороны Бахмута

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Захват Бахмута откроет российским войскам дорогу к установлению контроля над ключевыми украинскими городами на востоке Украины, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CNN, объясняя решение Киева продолжать защиту Бахмута и укрепление позиций в городе. По мнению украинской стороны, после Бахмута силы РФ могли бы пойти дальше - в Краматорск и Славянск. "Вот почему наши ребята стоят там", - резюмировал глава государства.

Хроника событий 6 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 6 марта 00.00 - 13.59 >>>

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