ISW: Мобилизация вряд ли поможет РФ с быстрым наступлением

На 356-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины.DW следит за событиями вторника, 14 февраля (время московское).

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США не могут отправить Украине баллистические ракеты ATACMS из-за недостаточного объема запасов, пишет издание Politico со ссылкой на неназванных собеседников. Представители администрации президента Соединенных Штатов дали понять Киеву, что переброска ATACMS в Восточную Европу приведет к сокращению американских запасов и нанесет ущерб боеготовности Вооруженных сил США, рассказали четверо знакомых с переговорами лиц.

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Двое граждан России получили право подать заявление на получение статуса беженцев в Южной Корее. В то же время окружной суд в Инчхоне отклонил заявление еще одного россиянина без объяснения причин, однако мужчина вправе обжаловать этот вердикт. Трое мужчин жили в транзитной зоне международного аэропорта Инчхон с октября 2022 года, покинув РФ после объявления мобилизации. Южнокорейское министерство юстиции тогда отклонило их заявления.

Стремление избежать призыва не считается уважительной причиной для получения статуса беженца в Южной Корее, указывает агентство AFP. По его сведениям, в этой же воздушной гавани находятся еще двое россиян, которым также было отказано в праве ходатайствовать о предоставлении убежища. Суд вынесет решение по их делам в конце февраля.

ISW: Мобилизация вряд ли поможет России с быстрым наступлением

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Использование российскими Вооруженными силами мобилизованных в качестве замены в подразделениях, понесших потери в боях, едва ли создаст достаточные наступательные возможности для крупномасштабного и быстрого механизированного продвижения, пишет американский Институт изучения войны (Institute fort he study of war, ISW) в ежедневной сводке. Постоянная зависимость РФ от мобилизованных, которые проявили неспособность выполнять боевые задачи, включая обнаружение минных полей, или не знали, что делать, наткнувшись на них во время штурма, указывает, что такие лица не обладают боевым опытом, необходимым для проведения успешного механизированного наступления, отмечают аналитики. Эти мобилизованные, вероятно, прошли лишь ограниченную индивидуальную подготовку, говорится далее.

Эксперты ISW не исключают, что РФ развернет дополнительные мобилизованные подразделения, которые могут проводить продуманные оборонительные операции или наступательные операции на истощение на линии фронта в Угледаре. Однако эти военнослужащие едва ли станут эффективными механизированными подразделениями, способными проводить успешные наступательные операции в краткосрочных рамках месяцев, резюмируют аналитики.

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Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Украинский президент Владимир Зеленский надеется, что на девятом заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) в формате "Рамштайн" в штаб-квартире НАТО в Брюсселе будут приняты решения о дальнейших поставках оружия Киеву. Соответствующую позицию Зеленский озвучил в вечернем видеообращении. "Готовимся. И работаем, чтобы все наши переговоры отразились в оборонных решениях партнеров как на "Рамштайн", так и в период до 24 февраля", - подчеркнул Зеленский. Украинский лидер отметил, что запланированы новые двусторонние переговоры и встречи. "Делаем именно такую интенсивность дипломатической работы новой минимальной нормой для Украины", - добавил он. Консультации в рамках Контактной группы запланированы в первой половине дня и организованы под эгидой США.

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Первый приговор из-за поджога военкомата в Нижневартовске, квалифицированного властями как теракт, обжаловала сторона защиты, сообщили в пресс-службе Центрального окружного военного суда. Суд вынес приговор в конце января. Одного из обвиняемых, Владислава Борисенко, приговорили к 12 годам колонии строгого режима и оштрафовали на 6 тыс. руб.

Канада предостерегла сограждан от посещения Беларуси

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Власти Канады призвали граждан этой страны воздержаться от поездок в Беларусь из-за риска "произвольного применения местных законов" и войны России в Украине. Рекомендации размещены на сайте правительства Канады. Тем, кто решит остаться в Беларуси, советуют следить за новостями, иметь достаточный запас наличных, предметов первой необходимости и лекарств, быть готовым при необходимости найти укрытие, а также - к возможным сбоям в работе транспорта и основных служб.

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Белый дом работает над одобрением бюджетной помощи Украине на сумму 10 млрд долларов (9,3 млрд евро), а также собирается в ближайшее время объявить о новом пакете военной помощи Киеву и новых санкциях против Москвы, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.

Разведка Норвегии: Корабли Северного флота ВМФ России впервые за 30 лет начали выходить в море с тактическим ядерным оружием

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Корабли Северного флота ВМФ России впервые за 30 лет начали выходить в море с тактическим ядерным оружием на борту. Об этом заявила Норвежская разведывательная служба (NIS) в ежегодном докладе. Авторы доклада указывают, что после начала войны в Украине "важность ядерного оружия для России существенно возросла".

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Запрет для гражданских лиц на въезд в Бахмут со стороны Украины, вероятно, является прелюдией к выводу украинских войск из города, сообщает газета The New York Times . По информации издания, украинские военные закрыли город для волонтеров и гражданских лиц с 13 февраля из-за "усиления боевых действий" и "опасности уличных боев".

Глава МИД Италии не исключил поддержки Римом спецтрибунала по военным преступлениям

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Антонио Таяни Фото: Bernd Riegert/DW

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни не исключил поддержки Римом спецтрибунала по военным преступлениям, если он будет создан в связи с войной РФ в Украине. Об этом передало агентство ANSA. "Убийство безоружного населения - это военное преступление, и мы посмотрим, как вмешаться: если будет специальный трибунал, мы - не против", - подчеркнул Таяни. При этом он подчеркнул, что Италия - "не находится в состоянии войны с Россией, проблема - в лидерах." Если руководство страны нарушает нормы международного права, у Италии может быть только одна позиция, предполагающая осуждение нарушений закона, военных преступлений, насилия, подчеркнул Таяни.

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Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении напомнил о переговорах в Париже с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz) и французским лидером Эмманюэлем Макроном 9 февраля. Глава украинского государства назвал состоявшийся диалог "сильной встречей". "Мы говорили втроем, очень откровенно, и это позволило найти общее понимание относительно перспектив в этой войне. У нас есть общее видение пути к победе", - подчеркнул Зеленский. Он также коснулся вопроса европейской интеграции Киева и выразил уверенность, что уже в этом году Украина сможет начать переговоры о членстве в ЕС.

Хроника событий 13 февраля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 13 февраля 00.00 - 13.59 >>>

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