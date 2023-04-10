ISW: Кремль пытается дискредитировать Евгения Пригожина

На 412-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 11 апреля (время московское).

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Россия нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН, получая беспилотные летательные аппараты из Ирана. Об этом заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд заявил на заседании Совбеза всемирной организации по вопросу рисков, порождаемых нарушением договоренностей по регулированию экспорта продукции военного назначения. Москва использует эти беспилотники для атак на гражданскую инфраструктуру Украины, причем министр иностранных дел Исламской Республики в ноябре 2022 года признал поставки таких аппаратов России, подчеркнул Вуд.

Между тем постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании утверждал, что поставляемые Киеву вооружения стали появляться в Африке. Он не привел подтверждений своим словам.

Недопустимо делать вид, что война в Украине связана с механизмом экспорта вооружений, Украина подверглась вторжению, и она имеет полное право защищаться, что отражено в Уставе ООН, отметил заместитель постпреда США при всемирной организации. Заседание было созвано по инициативе РФ, председательствующей в Совбезе ООН.

ISW: Кремль пытается дискредитировать создателя ЧВК "Вагнер" Пригожина

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Публичная дискуссия министерства иностранных дел России и создателя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина является продолжением усилий Кремля по дискредитации предпринимателя, говорится в новом обзоре американского Института изучения войны (Institute for the study of war, ISW). Российские правительственные учреждения, вероятно, стремятся пресечь любые попытки Пригожина заручиться общественной или политической поддержкой, указывают аналитики. Сам предприниматель пытается "представить себя государственным деятелем, способным влиять на иностранные дела", а также преувеличивает роль сил "Группы Вагнера" в действиях России в Украине, отмечают эксперты ISW.

Пригожин 7 апреля раскритиковал работу МИД в Африке, заявив, что ЧВК сталкивается с "колоссальными трудностями" при взаимодействии с министерством иностранных дел и другими государственными структурами в регионе. Внешнеполитическое ведомство в ответ указало, что ряд мероприятий в Совете Безопасности ООН посвящен африканской повестке. Однако бизнесмен заявил, что предложенные МИД темы для обсуждения "не решают острейшие и важнейшие проблемы".

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Испания инициировала кампанию по организации летнего отдыха детей из Украины, рассказала вице-премьер-министр королевства Надя Кальвиньо в интервью британскому изданию The Times. В марте председатель фракции "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" в Европарламенте Ираче Гарсиа обсудила эту идею в Киеве с украинским уполномоченным по правам человека Дмитрием Лубинцом. Аналогичные переговоры с Киевом ведет и Португалия, указало издание. После военного вторжения РФ в соседнюю страну Испания приняла 170 тысяч украинцев, отмечает The Times.

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Истребители МиГ-29 (фото из архива) Фото: Petr David Josek/AP/picture alliance

Болгария не намерена передавать Украине свои истребители МиГ-29 на безвозмездной основе, заявили в болгарском министерстве обороны. Такое решение привело бы к дефициту в армии, что противоречит конституции республики и закону об обороне и вооруженных силах Болгарии, объяснило ведомство. В то же время София ведет переговоры о возможной реализации трехсторонних сделок с целью заменить часть имеющегося вооружения совместимым вооружением из стран-союзников, указало болгарское Минобороны. Ранее ряд СМИ сообщил со ссылкой на утекшие в интернет секретные документы США, что Болгария якобы намерена безвозмездно передать Украине МиГ-29.

WP: Египет намеревался тайно снабдить Россию десятками тысяч ракет

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Египет намеревался тайно снабдить Россию десятками тысяч ракет, пишет американское издание The Washington Post (WP) со ссылкой на один из предполагаемых секретных документов США, появление которых в интернете привело к расследованиям со стороны Вашингтона. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси приказал высокопоставленным военным чиновникам произвести до 40 тысяч ракет для их поставки в Россию, следует из документа, датированного 17 февраля. Кроме того, глава государства потребовал держать информацию о производстве и транспортировке снарядов в тайне с целью "избежать проблем с Западом", указывает WP.

Официальный представитель министерства иностранных дел Египта в ответ на запрос издания подчеркнул, что позиция Каира с начала войны в Украине "основана на невмешательстве в этот кризис и обязательстве держаться на одинаковом расстоянии от обеих сторон". Египет поддерживает Устав ООН и международное право в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН, отметил представитель МИД африканской страны. В то же время Вашингтону "неизвестно о выполнении этого плана", заявил WP представитель властей США, имея в виду поставку египетских ракет России.

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За истекшие сутки российские войска совершили 9 обстрелов пограничных общин Сумской области, заявила региональная военная администрация. В то же время украинская сторона не зафиксировала формирование наступательных групп РФ на государственной границе. Обладминистрация не привела сведения о пострадавших и разрушениях, указав лишь, что в одно из населенных пунктов Хотеньской общины повреждена линия электропередач.

Дания рассчитывает передать Украине САУ CAESAR в мае

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САУ CAESAR в Украине (декабрь 2022 года) Фото: Sameer al-Doumy/AFP/Getty Images

Украина может получить обещанные Данией самоходные артиллерийские установки CAESAR уже в мае, заявил исполняющий обязанности датского министра обороны Троэльс Лунд Поульсен на пресс-конференции с украинским коллегой Алексеем Резниковым. "Мы надеемся, что артиллерийские системы Ceasar мы поставим в Украину в следующем месяце", - цитирует Поульсена Украинский медиацентр.

Сейчас эти боевые машины французского производства находятся на полигоне в Дании, добавил и.о. главы Минобороны королевства. Кроме того, Копенгаген рассчитывает начать поставки в Украину танков Leopard 1 к лету, указал Поульсен. В течение полугода в Украину можно будет поставить около 100 танков этого типа, отметил он.

Хроника событий 10 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 10 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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