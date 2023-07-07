ISW допускает хрупкость обороны сил РФ на юге Украины

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 8 июля.

На 500-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW следит за развитием событий субботы, 8 июля (время московское).

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Оборона российских сил на юге Украины может быть хрупкой, пишет американский Институт изучения войны (ISW) в новом обзоре. На это указывает развертывание почти всей российской Восточной группировки войск и обширных подразделений Южного военного округа на линии фронта на юге Украины, объясняют аналитики.

В случае оперативного прорыва ВСУ российским войскам на юге Украины, вероятно, придется отступить на подготовленные оборонительные позиции без существенной поддержки со стороны оперативных резервов, отмечают эксперты ISW. Отход в условиях соприкосновения с противником является крайне сложной военной задачей, и неясно, смогут ли российские силы успешно отойти со своих передовых рубежей на другие подготовленные рубежи в хорошем состоянии, особенно если отходящие силы - и силы, стоящие за ними в эшелоне - истощены, подчеркивают аналитики.

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Президент США Джозеф Байден не считает реалистичным скорое вступление Украины в НАТО. "Я не думаю, что она готова к членству", - заявил глава Белого дома в интервью телеканалу CNN. По мнению американского лидера, среди стран-участниц Североатлантического альянса нет единодушия относительно приема Украины в разгар войны.

Власти Белгородской области заявили об обстреле Шебекино

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обвинил ВСУ в обстреле города Шебекино из реактивных систем залпового огня "Град". По предварительным данным, пострадавших нет, один снаряд попал на территорию центрального рынка, что привело к пожару, объяснил глава региона. Кроме того, горит овощная база и один автомобиль, добавил губернатор.

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Президент США Джозеф Байден указал председателю КНР Си Цзиньпину на необходимость быть осторожным в свете встречи китайского лидера с президентом России Владимиром Путиным и зависимости Пекина от западных инвестиций. Об этом глава Белого дома рассказал в интервью телеканалу CNN. "С тех пор, как Россия вторглась в Украину, 600 американских корпораций ушли из РФ. А вы говорили мне, что ваша экономика зависит от инвестиций из Европы и США. Будьте осторожны", - пересказал Байден фрагмент диалога с Си. Как подчеркнул глава Белого дома, он объяснил председателю КНР, что его слова являются "не угрозой, а наблюдением".

Байден не уточнил, когда именно произошла его беседа с Си. Лидеры Китая и России встречались в Москве в марте, а также приняли участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в онлайн-формате в июле.

Угроза ударов с БПЛА в 5 областях Украины

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В Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской и Черкасской областях существует угроза применения Россией ударных беспилотных летательных аппаратов, сообщили Воздушные силы Украины. Украинские военные призвали жителей находиться в укрытиях.

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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за новый пакет военной помощи. "Расширение оборонных возможностей Украины даст новые инструменты по деоккупации нашей земли и приближению мира", - написал глава украинского государства в Twitter.

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За прошедшие сутки российские войска совершили 18 обстрелов приграничных территорий Сумской области, заявила военная администрация региона. Украинская сторона зафиксировала 111 взрывов в 7 общинах. Власти региона не сообщили о пострадавших, указав лишь, что в Краснопольской общине повреждена линия электропередачи.

Президент Турции: Украина заслуживает членства в НАТО

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Украина заслуживает членства в НАТО, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Стамбуле. Слова главы турецкого государства прозвучали за считанные дни до саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе, на котором, как стало известно, Киев все же не получит приглашения вступить в НАТО.

Турция продолжит прилагать усилия для окончания войны путем переговоров, заявил Эрдоган. Кроме того, Анкара надеется на продление Черноморской зерновой инициативы, указал турецкий лидер. Срок действия соглашения об экспорте зерна, участниками которого являются Россия, Турция, Украина и ООН, истекает 17 июля.

Президент России Владимир Путин в августе посетит Турцию, отметил Эрдоган. Главы государств обсудят обмен пленными между РФ и Украиной, добавил турецкий лидер. Этот же вопрос Эрдоган затронул и на встрече с Зеленским.

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Германия передала Украине новую партию военной помощи, следует из реестра на сайте правительства ФРГ. В новый пакет вошли еще один мост для мостоукладчика Biber и еще один мостоукладчик, одна бронированная инженерная машина Dachs, 3 полуприцепа и 6 большегрузных автомобилей HX81, а также 2 датчика для защиты от беспилотных летательных аппаратов и 3 генератора шумовых испульсов.

Хроника событий 7 июля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 7 июля 00.00 - 13.59 >>>

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