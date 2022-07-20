ISW: Путин может использовать угрозу применения ядерного оружия

На 147-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 20 июля (время московское).

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Российские войска продолжают ракетно-артиллерийские обстрелы приграничных регионов Украины. По данным Генерального штаба ВСУ, на Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в деятельности противника не отмечается. На Харьковском направлении враг обстреливал районы населенных пунктов Мосьпаново, Петровка, Русские Тишки, Базалеевка, Печенеги, Циркуны, Питомник, Дементьевка, Коробочкино и Прудянка, сообщается в утренней оперативной сводке Генштаба.

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Оперативное командование ВСУ "Юг" отчиталось об уничтожении 19 июля в зоне его ответственности российской военной техники: самолета Су-35, установки РСЗО "Град", трех гаубиц "Мста-Б" и одной гаубицы "Гвоздика", автомобиля связи и разведывательного беспилотника. Согласно тому же источнику, российские войска на юге Украины потеряли за сутки 41 человека из своего личного состава. Также ВСУ заявили об уничтожении артиллерийского склада ВС РФ в районе села Брускинского в Херсонской области.

Российские обстрелы в Одесской и Запорожской областях

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Также в ночь с 19 на 20 июля российские войска снова нанесли ракетный удар по поселку в Одесской области, где сутками ранее от обстрела пострадали шесть человек. "В результате попадания вражеской ракеты произошло возгорание мусора и старого складского помещения, - говорится в сообщении Одесской районной администрации. - Силами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям пожар ликвидирован. К счастью, жертв и пострадавших нет".

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Вечером 19 июля ВС РФ обстреляли из "Градов" и артиллерии центр города Гуляйполе Запорожской области. По предварительным данным, есть погибшие. "По словам свидетелей, оккупант использовал более 20 снарядов. Повреждения получили здания исполкома, горсовета, культурно-спортивного комплекса, филиалы почты и связи, частные дома", - сообщает в Facebook Запорожская областная администрация.

ISW: Путин может использовать угрозу применения ЯО

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Владимир Путин может использовать угрозу применения ядерного оружия, чтобы сорвать контрнаступление Украины для освобождения ею оккупированных частей Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины. Об этом говорится в новой сводке американского Института изучения войны (ISW). По его мнению, после аннексии этих территорий президент РФ может прямо или непрямо дать понять, что на них теперь распространяется доктрина об использовании ядерного оружия для защиты территории России.

Таким образом, делают вывод аналитики ISW, Украина и ее западные партнеры могут иметь сужающееся окно возможностей для организации и поддержки украинского контрнаступления на оккупированные территории. Впрочем, при этом в сводке отмечается, что предыдущие намеки России на готовность использовать ядерное оружие не привели к этому на практике.

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Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 19 июля заявил, что обстреливающие украинские города российские военные не скроются от ответных ударов ВСУ. "Как бы оккупанты не пытались спрятаться, Вооруженные силы Украины, наша разведка все равно обеспечат удары в ответ, и наше государство установит личности каждого российского преступника, виновного в терроре против украинцев", - подчеркнул Зеленский.

Ермак: Украине важно закончить войну к зиме

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Украине важно закончить войну с Россией к зиме - такое мнение выразил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью украинскому изданию "НВ". "После зимы, когда россияне будут иметь больше времени, чтобы окопаться, безусловно, будет тяжелее, - сказал он. - Они нас в это втягивают. Для нас очень важно не дать им такую возможность".

По словам Ермака, именно для этого нужны западные поставки оружия по ленд-лизу. "Нам нужно, чтобы наши военнослужащие имели все, что им необходимо. Они имеют свой характер, они имеют свой профессионализм. Они все имеют, кроме достаточного оснащения, достаточного количества оружия", - сказал глава офиса Зеленского.

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Введение потолка цен на российскую нефть, которое обсуждают сейчас США и Европа, приведет к взлету нефтяных цен "до небес". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая сегодня на пресс-конференции в Тегеране. "Сейчас мы слышим всякие идеи по поводу того, чтобы ограничить объемы российской нефти, ограничить цену российской нефти - это все то же самое, что происходит по газу. Результат будет тот же самый - подъем цен", - сказал Путин.

Елена Зеленская выступит в Конгрессе США

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Первая леди Украины Елена Зеленская во вторник, 19 июля, встретилась в Белом доме с президентом США Джо Байденом и его супругой Джилл. Как сообщает агентство УНИАН, темой встречи была поддержка Украины и ее народа в условиях российской агрессии.

"С тех пор, как мы встретились на День Матери в Украине, мое сердце было с госпожой Зеленской и народом Украины, - написала в Twitter Джилл Байден. - В тот день я также встречалась с матерями и детьми, бежавшими от войны. Их храбрость, как и храбрость госпожи Зеленской, вдохновили мир".

На 20 июля запланировано выступление Елены Зеленской в Конгрессе США - "от имени всех украинских матерей, всех украинских женщин", сказал в вечернем видеообращении ее супруг.

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Белый дом на этой неделе объявит о предоставлении Украине нового 16-го пакета военной помощи. Как сообщил 19 июля на брифинге в Вашингтоне представитель Пентагона Джон Кирби, в новый пакет войдет дополнительная партия РСЗО HIMARS, а также снаряды для реактивных систем залпового огня и артиллерийских орудий.

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Президент Украины Владимир Зеленский

Владимир Зеленский объявил о создании в Верховной Раде комиссии по контролю за использованием вооружений, поставляемых Украине западными партнерами. Он подчеркнул, что обвинений в неправомерном использовании оружия со стороны Запада в адрес Киева не поступало. "Но для того, чтобы исключить все манипуляции, как со стороны российских пропагандистов, так и со стороны тех, кто помогает им в Украине или где-либо еще, будет создан такой дополнительный инструмент парламентского контроля", - цитирует президента Украины агентство dpa.

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Россия готовит почву для аннексии новых украинских территорий - назначая представителей нелегитимных "властей" на оккупированных территориях, вводя рубль в качестве местной валюты и заставляя население просить российское гражданство. Об этом заявил сегодня на брифинге в Белом доме представитель Минобороны США Джон Кирби. Он подчекрнул, что РФ использует на вновь оккупированных территориях Украины ту же тактику, что и в Крыму во время его аннексии.

По словам представителя Пентагона, США, вместе со своими союзниками и партнерами, готовы "быстро и жестко" отреагировать на любые попытки Кремля аннексировать новые территории Украины. "Мы будем вводить санкции против российских марионеток и прокси", - сказал Кирби.

Хроника событий 19 июля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 19 июля 00.00 - 13.59 >>>

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