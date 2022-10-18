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Бомбардировщик Ту-95МС
Бомбардировщик Ту-95МС (фото из архива)Фото: picture-alliance/dpa/TASS/Russian Defence Ministry's Press and Information Department
ПолитикаСША

Истребители ВВС США перехватили два бомбардировщика РФ

Екатерина Венкина
19 мин. назад

Два американских F-16 перехватили два Ту-95 в опознавательной зоне противовоздушной обороны над штатом Аляска, указали в NORAD.

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Два истребителя ВВС США F-16 17 октября перехватили два российских турбовинтовых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-95 (Bear-H в классификации НАТО. - Ред.) в опознавательной зоне противовоздушной обороны (ADIZ) над штатом Аляска. Об этом во вторник, 18 октября, сообщили в представительстве Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) по этому региону.

В NORAD подчеркнули, что вторжения в национальные воздушные пространства США и Канады зафиксировано не было. ADIZ - периметр за пределами суверенного воздушного пространства, где передвижения контролируются для обеспечения дополнительного времени на реагирование в случае враждебных действий со стороны противника.

Активность бомбардировщиков не была воспринята как угроза

Активность российских ракетоносцев в зоне ADIZ не была расценена американской стороной как угроза или провокация.

NORAD идентифицирует иностранные военные самолеты, которые входят в ADIZ, регулярно отслеживает их передвижения и при необходимости сопровождает их до покидания этой зоны, указали в командовании.

Как констатировало агентство AFP, перехваты российских самолетов в этом районе происходят довольно регулярно.

США усилили наблюдение за Россией в воздухе

Издание Politico 27 сентября передало, что разведывательные службы США и их союзников усилили наблюдение за Россией в воздухе, космосе и киберпространстве с целью при необходимости иметь возможность отследить подготовку к ядерному удару.

Как пояснили собеседники Politico, большинство российских самолетов могут быть оснащены не только обычными ракетами, но и менее крупными тактическими ядерными боеприпасами, предназначенными для более прицельного использования на поле боя, чем стратегические, - такими, как межконтинентальные баллистические ракеты.

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