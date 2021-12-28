 Истребители НАТО 290 раз взлетали по тревоге из-за российских самолетов | Новости из Германии о Европе | DW | 28.12.2021

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Европа

Истребители НАТО 290 раз взлетали по тревоге из-за российских самолетов

290 вылетов было выполнено авиацией НАТО для идентификации и наблюдения за российскими самолетами. Всего в 2021 году истребители НАТО взлетали по тревоге 370 раз.

Нашивка немецкого участника воздушной миссии НАТО в небе Балтии

Германия участвует в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии

Истребители НАТО в 2021 году уже совершили в Европе около 370 вылетов по тревоге. Из них -  290 были выполнены для идентификации и наблюдения за российскими самолетами. Об этом представитель альянса заявил в ночь на вторник, 28 декабря. Лишь в редких случаях речь шла о военной авиации других государств или не сразу идентифицируемых пассажирских или транспортных бортах.

Большинство перехватов было осуществлено в небе над странами Балтии. Как правило, эти миссии проходили без инцидентов, и истребители НАТО просто сопровождали российские самолеты из этого района. Лишь очень немногие из них вторглись в воздушное пространство НАТО. 

Воздушное наблюдение в странах Балтии было усилено в 2014 году после начала вооруженного конфликта на востоке Украины - в основном по просьбе Литвы, Латвии и Эстонии. В общей сложности более 60 натовских истребителей, включая шесть боевых самолетов бундесвера Eurofighter, в настоящее время готовы к выполнению миссии по контролю воздушного пространства, пояснил представитель альянса. Во время вылета по тревоге истребители должны быть в воздухе в течение нескольких минут, чтобы определить, например, с помощью визуального контакта, представляет ли подозрительный самолет угрозу. При необходимости его можно остановить силой.

В 2021 году количество боевых вылетов истребителей НАТО, связанных с российской авиацией, незначительно снизилось. На тот же моменто годом ранее их было совершенно около 350, уточняет агентство dpa.

Россия обвиняет НАТО в "целенаправленных провокациях"

В свою очередь замминистра обороны РФ Александр Фомин ранее обвинил НАТО в "целенаправленных провокациях". По его словам, в Черноморском регионе по сравнению с 2020 годом интенсивность задействования разведывательной авиации НАТО выросла более чем на 60 процентов, а число самолетовылетов увеличилось с 436 до 710.

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  • Grafik zu Studie über militärische Stärke der UDSSR, 1985 (dpa)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

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    Автор: Михаил Бушуев


Смотреть видео 01:02

Минобороны США опубликовало видео перехвата российских Су-30 в небе над Балтикой (06.01.2018)

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