Историка Гарбузова отстранили за колонку про пропаганду в РФ

"В атмосфере псевдопатриотического безумства" в России создаются мифы о Западе, написал директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов. Его отстранили от должности.

Историк и политолог, директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов был отстранен от должности после выхода в "Независимой газете" его колонки , опровергающей мифы о Западе, распространяемые участниками ток-шоу на российском телевидении. В субботу, 2 сентября, это подтвердил сам ученый , добавив, что эта мера была принята "по инициативе учредителя".

"Да, вчера был подписан приказ о расторжении со мной договора. Причина как таковая там не указана, есть статья трудового договора такая - по инициативе учредителя, она вот так формулируется", - сказал Гарбузов, комментируя соответствующую информацию, появившуюся накануне в соцсетях.

Колонка Гарбузова: мифы о Западе для "бессрочного удержания власти"

Колонка члена-корреспондента РАН Валерия Гарбузова была опубликована 29 августа. "На волне антизападных настроений в атмосфере псевдопатриотического безумства", охватившего население России, которое "с поразительной легкостью, наивно и бездумно воспринимает тезисы тотальной государственной пропаганды", создаются новые мифы, говорится в этой публикации. Среди этих мифов, по словам историка, - идея о кризисе глобализации и "англо-саксонского" мира, антиколониальной революции, об утрате американского доминирования, великой мировой антиамериканской революции и упадке Запада. "Эти мифы распространяются денно и нощно посредством нового поколения хорошо проплаченных профессиональных политических манипуляторов и участников многочисленных телевизионных ток-шоу", - написал Гарбузов.

По его словам, целью создания мифов является "сопровождаемое великодержавной и патриотической риторикой нескрываемое и намеренное бессрочное удержание власти любой ценой, сохранение собственности и политического режима нынешней правящей элитой". "То, что у России сегодня наблюдается ярко выраженный постимперский синдром, - скорее трагическая закономерность, нежели историческая аномалия. Его особенность в том, что он не проявился сразу после распада СССР в 1991 году, а дал о себе знать гораздо позже, с приходом к власти Путина. Спустя более 30 лет отложенный синдром, возможному зарождению которого прежде не придавалось особого значения, приобрел угрожающий характер", - констатирует Гарбузов.

Биография историка Валерия Гарбузова

Валерий Гарбузов родился в 1960 году в Пскове. Он является специалистом в области внутренней и внешней политики США, автором более 70 научных работ. 15 лет ученый проработал в Псковском пединституте. В Институте США и Канады РАН Гарбузов начал работать в 2000 году. В феврале 2016 года, согласно итогам голосования на общем собрании сотрудников института по выборам директора института, был избран директором Института США и Канады РАН, напоминает ТАСС.

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