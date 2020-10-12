Историк Соколов сознался на суде в убийстве аспирантки

Экс-доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколовна допросе в суде в понедельник, 12 октября, признал себя виновным в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия. "Признаюсь в убийстве и раскаиваюсь в содеянном", - цитирует слова Соколова "Интерфакс".

Ранее в ходе судебного процесса историк заявлял, что до совершения преступления его довели научный оппонент "Понасенков и преступная группа", которые якобы в течение двух лет оказывали на него "психотравмирующее воздействие".

По версии следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года 63-летний Олег Соколов в ходе бытового конфликта на почве взаимной ревности выстрелил из мелкокалиберного обреза в 24-летнюю Анастасию Ещенко, с которой состоял в близких отношениях, а затем начал душить ее. В результате девушка скончалась. Спустя сутки историк решил избавиться от трупа, расчленив его и частично утопив в реке Мойке. Экспертиза признала Соколова вменяемым.

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