 Историк Соколов сознался на суде в убийстве аспирантки | Новости из Германии о России | DW | 12.10.2020

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Россия

Историк Соколов сознался на суде в убийстве аспирантки

Олег Соколов заявил суду, что раскаивается в содеянном. Он также признал себя виновным в незаконном хранении оружия.

Обвиняемый в убийстве историк Соколов в суде

Обвиняемый в убийстве историк Соколов в суде

Экс-доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколовна допросе в суде в понедельник, 12 октября, признал себя виновным в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия. "Признаюсь в убийстве и раскаиваюсь в содеянном", - цитирует слова Соколова "Интерфакс".

Ранее в ходе судебного процесса историк заявлял, что до совершения преступления его довели научный оппонент "Понасенков и преступная группа", которые якобы в течение двух лет оказывали на него "психотравмирующее воздействие".

По версии следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года 63-летний Олег Соколов в ходе бытового конфликта на почве взаимной ревности выстрелил из мелкокалиберного обреза в 24-летнюю Анастасию Ещенко, с которой состоял в близких отношениях, а затем начал душить ее. В результате девушка скончалась. Спустя сутки историк решил избавиться от трупа, расчленив его и частично утопив в реке Мойке. Экспертиза признала Соколова вменяемым.

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    Автор: Ксения Сафронова


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