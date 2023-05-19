Что немцы говорят об Израиле?

В Германии много говорят и спорят об Израиле. Почему? Историк Мерон Мендель исследует этот вопрос в своей новой книге.

В предисловии к своей книге Мерон Мендель (Meron Mendel) пишет, что идея для ее написания возникла у него после осознания того, что в Германии постоянно ведутся необъективные дебаты об Израиле. Родившийся в 1977 году в Израиле потомок свидетелей Холокоста эмигрировал в Германию в 2003 году. С 2010 года он возглавляет Образовательный центр имени Анны Франк во Франкфурте-на-Майне.

Обсуждение фактов вместо "проверки отношений"

В своей новой книге "Говорить об Израиле" ("Über Israel reden") на почти 200 страницах Мендель подробно анализирует дебаты в Германии. Например, спор вокруг отказа от приглашения на Рурскую триеннале Ахилле Мбембе, который сравнил израильское государство с режимом апартеида в Южной Африке, резолюцию бундестага по BDS или антисемитский скандал на 15-й выставке современного искусства documenta в Касселе.

Мерон Мендель описывает, как его высказывания как еврея и израильтянина использовались для совершенно разных целей. По его словам, в Германии основное внимание обычно уделяется тому, чтобы позиционировать себя в отношении Израиля, вместо того чтобы вступать в диалог друг с другом, не говоря уже о решении проблем или, по крайней мере, критическом переосмыслении своих убеждений. Позиция по израильско-палестинскому вопросу является "преимущественно вопросом формирования идентичности", она предшествует любой другой дискуссии, "почти как проверка взглядов".

Обложка книги "Говорить об Израиле"

Мендель снова и снова возвращается к актуальным темам и задается вопросом, например, как антисемитские изображения на выставке documenta могли бы быть распознаны вовремя - до того, как разгорелся скандал? Ответов на подобные вопросы автору книги в дискуссии вокруг выставки не хватило. И он опасается, что подобная ситуация может повториться: "Останутся старые конфликты - с новыми попытками делегитимизации противоположной позиции".

Отказ от черно-белого мышления

Мендель описывает свой собственный опыт. Левые экстремистские группы, такие как "Гром в раю" ("Thunder in Paradise") во Франкфурте-на-Майне или "Союз против антисемитизма Кассель" ("Bündnis gegen Antisemitismus Kassel"), жаловались на его якобы "тривиализацию мусульманского антисемитизма", но и пытались изобразить его как "отъявленного отрицателя антисемитизма".

И его критическое отношение к израильской политике также было плохо воспринято. "Сначала меня приветствовали как друга. Когда стало ясно, что мое отношение к текущей политике в Израиле гораздо более критично и что в моем анализе опасностей для евреев в Германии мусульмане не стоят на первом месте, меня быстро записали во враги", - говорит Мендель.

Именно это черно-белое мышление - "за" или "против" Израиля - и критикует в своей книге Мендель. Однако внимание должно быть сосредоточено не на том, какая сторона права или чья мораль выше, а на том, как можно поддержать адекватные силы с обеих сторон - с израильской и с палестинской.

Распознание смены ролей - "преступник и жертва"

Мерон Мендель призывает к саморефлексии, когда в Германии возникают вопросы об Израиле и ближневосточном конфликте. Ссылаясь на горячую немецкую дискуссию об израильской политике создания поселений, в которой также проводятся сравнения с национал-социализмом, у него сложилось впечатление, что "для многих немцев является облегчением обозначить евреев как "преступников"­­, это позволяет им отстраниться от вопросов соучастия своего народа и позволяет дистанцироваться от этого. (...) Коллективное немецкое чувство вины можно облегчить, поменяв местами виновника и жертву, - евреи, дескать, такие же плохие, как и наши предки", - пишет автор книги.

Историк и писатель Мерон Мендель Фото: Wolfgang Kumm/dpa/picture alliance

"Эта оправдательная стратегия, которая первоначально возникла среди правых радикалов, теперь также находит свое отражение в среде образованных людей, которые считают себя осведомленными в истории и тяготеют к левым мировоззренческим взглядам", - отмечает Мендель.

Избегать неуместных сравнений

Мендель, историк по образованию, как и большинство его коллег, считает сравнение естественным средством наблюдения и анализа. Однако трактовать Холокост в его беспрецедентности посредством косвенных сравнений - это нечто иное: отождествление Шоа и Накбы (исход около 725 тысяч палестинских арабов вследствие Арабо-израильской войны и Шестидневной войны) исторически несостоятельно, уверен Мендель. Он следует анализу историков Мартина Шоу и Омера Бартова: "За этим утверждением стоит "стремление лишить легитимности само существование государства Израиль".

Мендель неоднократно подчеркивает важность признания страданий различных жертв насилия (и не в последнюю очередь палестинцев). "Призыв к большей эмпатии по отношению к "другим" должен приветствоваться сам по себе, - считает Мендель. - Однако стоит заметить, что это часто идет рука об руку с отсутствием эмпатии к евреям. Они рассматриваются как "привилегированные другие".

Помнить о том, как был создан Израиль

Критики обвиняют Израиль в том, что он ведет себя по отношению к палестинцам как имперское колониальное государство. Однако при этом игнорируется тот факт, что основанию государства предшествовала катастрофа - Холокост. Нельзя сравнивать трупы Освенцима с трупами в пустыне Омахеке (безводная территория в современной Намибии, где немецкие колонизаторы позволили тысячам представителям племен гереро после восстания против оккупации умереть от жажды в 1904 году, - Ред.), подводит итог Мендель. За этим стоит "желание резко осудить Израиль, не задумываясь над историей его создания".

Его выводы включают в себя и высказывание о том, что ответственность Германии за Израиль сегодня, в лучшем смысле этого слова, может заключаться в том, чтобы занять четкую позицию против правого экстремизма, "даже если он проявляется в израильском кабинете". "Дискуссии об Израиле" могли бы стать новой немецкой добродетелью: в умении "критиковать, не отрицая собственной ответственности".

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