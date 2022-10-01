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Площадь Марктплац в Дюссельдорфе, 1855 год
Фото: imageBROKER/picture alliance

История

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Новости

13 июня 2023 г.

В Германии представили сенсационный археологический пазл

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Контекст

Мемориал в Трептов-парке

Сломать или оставить: cпор о советских мемориалах

Сломать или оставить: cпор о советских мемориалах

Что делать с советскими военными мемориалами? Представители Латвии, Эстонии и Германии делились опытом в Берлине.
История24 ч. назад
Любек

Археологи начали поднимать со дна груз ганзейского парусника

Археологи начали поднимать со дна груз ганзейского парусника

Около немецкого города Любека водолазы приступили к подводным раскопкам на месте обнаружения грузового судна XVII века.
Туризм7 июня 2023 г.
Деревянный мост через Рейн в районе Бад-Зеккингена

Германия увеличилась на 8,2 метра

Германия увеличилась на 8,2 метра

В наше время сложно себе представить передел территорий в Западной Европе. Однако случается и такое.
Культура6 июня 2023 г.
Schloss Babelsberg in Potsdam

Бабельсберг - неоготический замок германского кайзера

Бабельсберг - неоготический замок германского кайзера

Этот замок в Потсдаме был летней резиденцией Вильгельма I - прусского принца и короля, позже - императора Германии.
Туризм5 июня 2023 г.
Женщина молится

Богослов Андрей Кураев: Зачинателям войны икона не поможет

Богослов Андрей Кураев: Зачинателям войны икона не поможет

Рублевскую "Троицу" доставили в храм Христа Спасителя. Богослов Андрей Кураев - о том, зачем эта икона нужна РПЦ.
Культура4 июня 2023 г.
Человеческие останки времен палеолита

В Германии нашли челюсть ребенка, жившего 12 тысяч лет назад

В Германии нашли челюсть ребенка, жившего 12 тысяч лет назад

Немецкие археологи опубликовали отчет о последних находках в вестфальской пещере Блеттерхёле.
История31 мая 2023 г.
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Генри Киссинджера одновременно считают гением дипломатии и критикуют за решения, стоившие жизни многим людям.
Политика27 мая 2023 г.
Скриншот из видеоигры "Свет во тьме"

Нацисты и Холокост в видеоиграх: норм или no go?

Нацистов можно встретить во многих видеоиграх - в отличие от ужасов Холокоста.
Культура23 мая 2023 г.
Израильский флаг на фоне купола Рейхстага

Что немцы говорят об Израиле?

Историк Мендель в книге "Говорить об Израиле" анализирует дебаты об Израиле и пытается найти ответы на сложные вопросы.
Культура19 мая 2023 г.
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (фото из архива)

Штайнмайер призвал демократов к солидарности на фоне войны

Если находятся под угрозой свобода и самоопределение, под угрозой - все свободные люди и народы, заявил президент ФРГ.
Политика18 мая 2023 г.
Люди стоят перед гробом Жана-Марселя Дарту, одного из двух оставшихся в живых после резни СС 10 июня 1944 года. Снимок сделан на церемонии прощания 7 октября 2016 года в Орадур-сюр-Глан

Массовый расстрел солдат вермахта во Франции: как это было

98-летний свидетель расстрела солдат вермахта в июне 1944 года во Франции рассказал о случившемся.
Культура17 мая 2023 г.
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Мнения

Дмитрий Вачедин

Германия простилась с Лениным ровно 20 лет назад

Дмитрий Вачедин
Комментарий
Культура13 февраля 2023 г.
Александр Фридман, белорусский ученый, колумнист DW

В угоду "русскому миру": как переписывают историю Беларуси

Александр Фридман
Комментарий
Политика6 февраля 2023 г.

Исторический приговор пособнице нацистов

Луиза фон Рихтхофен
Комментарий
Правосудие и закон21 декабря 2022 г.
Александр Фридман, белорусский ученый, колумнист DW

"Ночь расстрелянных поэтов": тень 1937-го в 2022-м

Александр Фридман
Колонка
История29 октября 2022 г.
Йенс Турау

Каким будет для Ангелы Меркель приговор истории?

Йенс Турау
Комментарий
Политика2 октября 2022 г.
Виктор Ерофеев

Горе от безумия: путинская Россия выдавила из себя ум

Виктор Ерофеев
Гостевой комментарий
Культура1 октября 2022 г.