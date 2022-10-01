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Фото: imageBROKER/picture alliance
История
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Новости, репортажи, обзорные статьи, видеосюжеты и фотогалереи DW на исторические темы.
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Новости
13.06.2023
13 июня 2023 г.
В Германии представили сенсационный археологический пазл
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Контекст
Сломать или оставить: cпор о советских мемориалах
Сломать или оставить: cпор о советских мемориалах
Что делать с советскими военными мемориалами? Представители Латвии, Эстонии и Германии делились опытом в Берлине.
История
24 ч. назад
24 ч. назад
Археологи начали поднимать со дна груз ганзейского парусника
Археологи начали поднимать со дна груз ганзейского парусника
Около немецкого города Любека водолазы приступили к подводным раскопкам на месте обнаружения грузового судна XVII века.
Туризм
07.06.2023
7 июня 2023 г.
Германия увеличилась на 8,2 метра
Германия увеличилась на 8,2 метра
В наше время сложно себе представить передел территорий в Западной Европе. Однако случается и такое.
Культура
06.06.2023
6 июня 2023 г.
Бабельсберг - неоготический замок германского кайзера
Бабельсберг - неоготический замок германского кайзера
Этот замок в Потсдаме был летней резиденцией Вильгельма I - прусского принца и короля, позже - императора Германии.
Туризм
05.06.2023
5 июня 2023 г.
Богослов Андрей Кураев: Зачинателям войны икона не поможет
Богослов Андрей Кураев: Зачинателям войны икона не поможет
Рублевскую "Троицу" доставили в храм Христа Спасителя. Богослов Андрей Кураев - о том, зачем эта икона нужна РПЦ.
Культура
04.06.2023
4 июня 2023 г.
В Германии нашли челюсть ребенка, жившего 12 тысяч лет назад
В Германии нашли челюсть ребенка, жившего 12 тысяч лет назад
Немецкие археологи опубликовали отчет о последних находках в вестфальской пещере Блеттерхёле.
История
31.05.2023
31 мая 2023 г.
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Пропустить раздел DW рекомендует
DW рекомендует
Места белорусской истории в Берлине. Где что находится
Отыскали и рассказываем о местах, которые связывают Берлин с историей Беларуси.
История
30.05.2023
30 мая 2023 г.
Киссинджеру - 100 лет. Политический гений или преступник?
Генри Киссинджера одновременно считают гением дипломатии и критикуют за решения, стоившие жизни многим людям.
Политика
27.05.2023
27 мая 2023 г.
Нацисты и Холокост в видеоиграх: норм или no go?
Нацистов можно встретить во многих видеоиграх - в отличие от ужасов Холокоста.
Культура
23.05.2023
23 мая 2023 г.
Что немцы говорят об Израиле?
Историк Мендель в книге "Говорить об Израиле" анализирует дебаты об Израиле и пытается найти ответы на сложные вопросы.
Культура
19.05.2023
19 мая 2023 г.
Штайнмайер призвал демократов к солидарности на фоне войны
Если находятся под угрозой свобода и самоопределение, под угрозой - все свободные люди и народы, заявил президент ФРГ.
Политика
18.05.2023
18 мая 2023 г.
Массовый расстрел солдат вермахта во Франции: как это было
98-летний свидетель расстрела солдат вермахта в июне 1944 года во Франции рассказал о случившемся.
Культура
17.05.2023
17 мая 2023 г.
Пропустить раздел Мнения
Мнения
Германия простилась с Лениным ровно 20 лет назад
Дмитрий Вачедин
Комментарий
Культура
13.02.2023
13 февраля 2023 г.
В угоду "русскому миру": как переписывают историю Беларуси
Александр Фридман
Комментарий
Политика
06.02.2023
6 февраля 2023 г.
Исторический приговор пособнице нацистов
Луиза фон Рихтхофен
Комментарий
Правосудие и закон
21.12.2022
21 декабря 2022 г.
"Ночь расстрелянных поэтов": тень 1937-го в 2022-м
Александр Фридман
Колонка
История
29.10.2022
29 октября 2022 г.
Каким будет для Ангелы Меркель приговор истории?
Йенс Турау
Комментарий
Политика
02.10.2022
2 октября 2022 г.
Горе от безумия: путинская Россия выдавила из себя ум
Виктор Ерофеев
Гостевой комментарий
Культура
01.10.2022
1 октября 2022 г.
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