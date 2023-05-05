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Новый сенатор по культуре в Берлине: Джо Чиало
Новый сенатор по культуре в Берлине: Джо ЧиалоФото: Kirsten Nijhof/dpa/picture alliance
КультураГермания

Как "гордый афроевропеец" стал сенатором Берлина по культуре

Мона Вестхольт | Виктор Вайц
1 ч. назад

Он - родившийся в Бонне католик с африканскими корнями, бывший фронтмен хеви-метал-группы, фанат Rammstein, а с недавнего времени - сенатор по культуре Берлина. История Джо Чиало - в этой статье.

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На сцене - музыканты, играющие в жанре хеви-метал. "Не прячь свое наследие под шляпой, - поет их лидер. - Иногда за это приходится драться"...

В начале 1990-х Джо Чиало (Joe Chialo) был фронтменом группы Blue Manner Haze, а сегодня, 30 лет спустя, он стал сенатором Берлина по культуре и несет ответственность за то, например, кто сменит легендарного дирижера Даниэля Баренбойма (Daniel Barenboim) на посту директора Государственной оперы Унтер-ден-Линден.

52-летний Чиало до сих пор был малоизвестной широкой общественности фигурой: в 1990-х годах он вступил в ряды "зеленых", а уже в 2016 году перешел в консервативную ХДС - из-за симпатии к политике бывшего канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel) в отношении беженцев. Так он сам объяснил свое решение в одном из интервью.

Музыкальное прошлое столичного сенатора

Джо Чиало родился в 1970 году в Бонне, в семье дипломатов из Танзании. Позже он и его брат посещали католическую школу-интернат неподалеку от Кельна. После школы Чиало обучился профессии фрезеровщика и поступил в вуз. Однако по окончании нескольких семестров он решил бросить учебу и посвятить себя музыке. Молодой человек стал фронтменом группы Blue Manner Haze. Позже он назвал фанатов тяжелого рока и металла "самыми миролюбивыми людьми в обществе". 

Джо Чиало в 2019 году стал членом немецкого жюри на Евровидении
Джо Чиало в 2019 году стал членом немецкого жюри на ЕвровиденииФото: Daniel Bockwoldt/dpa/picture alliance

Когда карьера певца и музыканта Джо Чиало завершилась, он стал менеджером компании звукозаписи Universal Music. Там он основал два лейбла, опекал известный ирландско-американский семейный ансамбль "The Kelly Family", состоящий из 12 братьев и сестер, занимается маркетингом африканских артистов в Европе. В 2019 году Джо Чиало стал членом немецкого жюри на "Евровидении".

Свежий взгляд на современные проблемы

Джо Чиало предложил Берлину свежий взгляд на многие проблемы - например, на отношение Европы к Африке, на случаи сексуального насилия в католической церкви и на перспективы развития цифровых технологий. Его партия - Христианско-демократический союз (ХДС) - тоже хочет извлечь из этого выгоду: в 2021 году Джо Чиало вошел в "будущую команду" кандидата в канцлеры ФРГ Армина Лашета (Armin Laschet) и сам выдвигался кандидатом в депутаты немецкого бундестага.

Армин Лашет проиграл выборы, а Джо Чиало не стал депутатом. Однако на этом в его политической карьере не была поставлена точка.

Сенатор с большой ответственностью

Джо Чиало во время одной из предвыборных встреч с Каем Вегнером, нынешним правящим бургомистром Берлина
Джо Чиало во время одной из предвыборных встреч с Каем Вегнером, нынешним правящим бургомистром БерлинаФото: Philipp Znidar/dpa/picture alliance

Джо Чиало подходит к своим новым задачам с оптимизмом. В городе, за которым давно закрепился имидж культурного мегаполиса, на сенатора по культуре возложена огромная ответственность - даже несмотря на то, что в новом коалиционном соглашении культуре посвящено всего шесть страниц из 136. "Культура - это тяжелая промышленность", - подчеркнул Джо Чиало в интервью медиакампании rbb. 

В своей автобиографической книге "Борьба продолжается. Моя жизнь между двумя мирами" ("Der Kampf geht weiter. Mein Leben zwischen zwei Welten"), опубликованной в 2022 году, Чиало называет себя "гордым афроевропейцем" и рассказывает о своих планах разобраться в вопросах истории немецкого колониального прошлого. Когда Джо Чиало сопровождал нового правящего бургомистра Берлина Кая Вегнера (Kai Wegner) во время его предвыборной кампании, в немецких СМИ его называли будущим "сенатором в кроссовках" или "крутым парнем".

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