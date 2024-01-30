Исследование: Жители Германии теряют ощущение безопасности

Жители Германии теряют ощущение собственной безопасности. Россию они считают главной угрозой стабильности, следует из "Доклада в сфере безопасности" 2024 года. Другие его выводы - у DW.

"Чувство безопасности у населения Германии сегодня явно разрушается", - такими словами начала свое выступление профессор Ренате Кёхер (Renate Köcher) - глава Института изучения общественного мнения в Алленсбахе (Institut für Demoskopie Allensbach). Вместе с профессором Клаусом Швайнсбергом (Klaus Schweinsberg) из Центра стратегии и высшего руководства (Centrum für Strategie und Höhere Führung) на пресс-конференции в Берлине 30 января она представила ключевые выводы "Доклада в сфере безопасности" (Sicherheitsreport ), подготовленного обеими организациями на основе репрезентативных опросов.

Это ежегодное исследование проводится в Германии с 2011 года, однако на этот раз, по мнению авторов, его результаты оказались особенно интересными.

Если в 2019 доля участников опроса, которые ощущали себя в Германии в безопасности, составляла 73%, а в 2021 году, "когда все сидели по домам из-за пандемии", - даже 82%, то сегодня такое мнение выражает лишь 61% респондентов, указывает Кёхер. По ее оценке, это связано не только со значительным ростом уровня преступности, зафиксированном в ФРГ в постпандемийные годы 2022 и 2023, но и с увеличивающейся поляризацией страны, то есть возникновением конфликтов между различными идеологическими группами.

Что немцы считают главными угрозами для внутренней безопасности

В списке потенциальных угроз для внутренней безопасности Германии первую строчку занимают исламистские группировки. Они вызывают тревогу у 86% участников опроса. Далее следуют преступные семейные кланы из арабского мира (81%) и правые экстремисты (76%).

Немцы считают серьезной опасность, исходящую от исламистов в Европе Фото: picture-alliance/dpa

Для сравнения: сторонников правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) угрозой безопасности считают 44% опрошенных, при этом среди жителей востока Германии такое мнение выразили лишь 29% респондентов. Между тем активистов, выступающих в защиту климата, сочли опасными 30% немцев в среднем по стране (однако 43% - среди жителей восточных земель).

Разница в восприятии угроз безопасности у восточных и западных немцев отчетливо проявляется и в других областях исследования, констатируют Кёхер и Швайнсберг.

Приток беженцев и недовольство правительством

Отдельно Ренате Кёхер останавливается на притоке в страну беженцев. "Это центральная тема для населения, и я прогнозирую, что она будет занимать политиков в течение всего законодательного периода, - подчеркивает глава Института демоскопии в Алленсбахе. - Поскольку у населения не складывается впечатление, что эти проблемы будут решены и вся ситуация окажется под контролем".

Две трети населения Германии (65% в целом по стране, 62% на западе и 79% - на востоке) не одобряют нынешнюю политику правительства в отношении беженцев, следует из доклада.

На данный момент около половины населения Германии (48%) опасается, что из-за беженцев уровень преступности в их стране значительно вырастет, и лишь 13% уверены, что этого не произойдет. Для сравнения: в 2016 году, после того, как в 2015 году в Германию прибыло около миллиона мигрантов, такие ответы дали 37 и 15% респондентов соответственно. В 2024 году около трети опрошенных (32%) заявили также, что стали чувствовать себя менее безопасно на своем месте жительства. При этом у жителей восточных федеральных земель и у людей с более низкими доходами рост подобных опасений был особенно заметным.

По данным МВД ФРГ, уровень преступности среди жителей Германии с миграционными корнями действительно возрос, однако, как указывают в министерстве, это связано с общим увеличением числа мигрантов в ФРГ и ситуация среди немецкого населения развивается аналогичным образом, напоминает Кёхер.

"Поразительным" эксперт считает, однако, что немецкие политики концентрируют внимание почти исключительно на вопросах размещения беженцев и выплаты им пособий, в то время как дискуссии о ситуации на рынке жилья и в школах, вынужденных интегрировать в учебный процесс огромное число детей без знания немецкого языка, почти не ведутся.

Все менее предсказуемая ситуация в мире

Между тем в списке проблем , вызывающих у немцев опасения в сфере безопасности, приток беженцев занимает лишь четвертую строчку - после роста цен (76%), войны в Украине (73%) и того, что ситуация в Европе и в мире в целом становится все менее предсказуемой (64%). Для сравнения: опасения из-за войны Израиля против террористической организации ХАМАС выразили 61% опрошенных, а в связи с тем, что в Германии упадет уровень политической стабильности или что страна окажется втянутой в военный конфликт - по 50%. Что касается последнего вопроса, то и тут мнения восточных и западных немцев радикально расходятся: 76% против 44%.

Профессор Рената Кёхер Фото: DW/H. Kiesel

Опасения по поводу того, что энергоснабжение Германии может оказаться нестабильным, испытывают 40% опрошенных, однако это существенно меньше, чем год назад.

Что касается развития во внешней политике, то, как подчеркнул Клаус Швайнсберг, "и тут мы видим рост опасений и падение доверия к действиям федерального правительства, а также поляризацию между востоком и западом Германии".

Война России против Украины как угроза безопасности Германии

Война между Россией и Украиной занимает первую строчку в списке мировых конфликтов, вызывающих у немцев опасения. На нее указали в этой связи 85% респондентов. Не менее сильно волнует население Германии и борьба Израиля против ХАМАС (84%). Для сравнения: ситуация в Нагорном Карабахе тревожит лишь 9% опрошенных.

При этом Россия возглавляет и список стран, которые жители Германии считают наиболее серьезной угрозой стабильности. Такое мнение выразили 75% респондентов в среднем по стране, что на 7% ниже показателей прошлого года. При этом ответы восточных и западных немцев существенно различались. В землях бывшей ГДР 53% опрошенных назвали главной угрозой миру на планете Россию и 40% - США. В целом по стране действия американцев вызывают тревогу у 20% населения.

Профессор Клаус Швайнсберг (фото из архива) Фото: picture-alliance/dpa

По словам Швайнсберга, после начала войны в Украине возросла доля немцев, опасающихся, что их личная безопасность может оказаться под угрозой из-за того, что Германия будет втянута в один из военных конфликтов. Сейчас такое опасение испытывает практически каждый второй.

Что касается конкретно войны в Украине, то тут ученые наблюдают изменения ожиданий немцев в плане ее исхода. "В Германии осталась лишь очень, очень маленькая группа в 10% из тех, кто полагает, что Украина сможет в той или иной форме добиться исхода войны в свою пользу, - говорит Швайнсберг. - В то же время растет опасение, что дело может завершиться в пользу России".

Что касается вопроса о том, как следует себя вести Германии, если США свернут помощь Украине, то тут "видно, что угодно, но не превалирующее мнение, что нам следует, так сказать, закрыть собой брешь и усилить помощь", констатирует профессор. Около трети населения Германии (31%) считают, что поддержку Киева стоит, скорее сократить. На востоке это мнение разделяют даже 46% населения, на западе - 28%.

На вопрос о том, стоит ли Германии принять участие в военной операции по защите подвергшегося нападению другого члена НАТО, отрицательно ответили 38% опрошенных. За военную помощь союзнику высказались почти столько же - 37%.

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