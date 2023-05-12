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В столице Судана, Хартуме продолжаются боевые действия Фото: Mohamed Nureldin/REUTERS
ПолитикаГлобальные темы

Исследование: В мире стало больше войн и конфликтов

Дмитрий Вачедин
53 мин. назад

В 2022 году в мире велось 22 войны, отмечают эксперты Гейдельбергского институт исследований международных конфликтов. Большая часть - в Африке южнее Сахары.

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В 2022 году в мире было зафиксировано 216 войн и вооруженных конфликтов, что на 12 больше, чем годом ранее.  Таковы подсчеты Гейдельбергского института исследований международных конфликтов (HIIK), опубликовавшего в пятницу, 12 мая, свежий отчет Conflict Barometer. При этом 21 конфликт был отнесен к категории "война", а еще 21 - к категории "ограниченная война", что также на 2 больше, чем в 2021 году.

Полномасштабное вторжение России в Украину ученые называют единственным в Европе военным противостоянием высшего уровня эскалации. А конфликт между Арменией и Азербайджаном они считают "ограниченной войной".

Борьба за ресурсы и идеологическая вражда

Главными причинами конфликтов, которые разрешаются насильственным путем, ученые называют борьбу за ресурсы (землю, воду, полезные ископаемые) и идеологические или религиозные разногласия. Однако практически всегда играет роль совокупность причин, а не какая-то одна причина, - приводит агентство KNA мнение одного из соавторов исследования Татьяны Валяевой.

Самой горячей точкой планеты остается тропическая Африка к югу от пустыни Сахара. Там ученые наблюдают 16 войн, многие из которых спровоцированы или усилены климатическими изменениями, вызывающими высыхание плодородных земель и нехватку воды. Это, в свою очередь, приводит к возникновению волн беженцев и борьбе за истощающиеся ресурсы. 

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