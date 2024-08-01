Исследование: в Беларуси началась новая "репрессивная волна"

Давление на белорусское общество и репрессии против тех, кого власти РБ считают своими оппонентами, в 2024 году только усиливаются. К таким выводам приходит автор третьего отчета "Барометр репрессий в Беларуси", старший эксперт Центра новых идей, социолог Геннадий Коршунов. Онлайн-презентация исследования состоялась в среду, 31 июля.

Коршунов не только анализирует данные за второй квартал 2024 года, но и сравнивает их с показателями за последние четыре года. Так, по мнению эксперта, можно оценить "эволюции карательных практик" белорусского режима. В отчете используются сведения правозащитного центра "Вясна", Белорусского Хельсинкского комитета, правозащитных организаций Lawtrend, Human Constanta и Dissidentby. При этом отмечается, что большинство количественных характеристик исследования стоит интерпретировать как минимально возможные показатели.

Давление будет расти до конца кампании-2025

По мнению Коршунова, в конце прошлого года в Беларуси началась новая "репрессивная волна". Рост давления на белорусское общество будет продолжаться, минимум до конца избирательной кампании 2025-го года.

"Барометр репрессий" анализирует несколько направлений "карательно-репрессивной системы" белорусского режима: запугивание людей, задержания и аресты, а также контроль над обществом. "Если говорить о масштабах задержаний, то с 2020 года, с начала электоральной кампании, задержано минимум 50 тысяч человек. А скорее всего больше, возможно, значительно больше", - отмечает Коршунов. По его мнению, данные за третий квартал 2020, когда было задержано более 20 тысяч человек, нужно рассматривать отдельно - "что-то сравнивать с этими цифрами невозможно".

Что касается последующих массовых задержаний, то они пришлись на начало 2021 года (минимум 2,5 тысячи человек), первый квартал 2022-го (1777 задержанных), что связано с протестами против начала полномасштабной войны в Украине. Во втором и третьем кварталах 2023 к всплеску задержаний привел подрыв российского самолета на аэродроме в Мачулищах. В исследовании отмечается и рост количества задержанных вначале 2024 - 987 человек.

Уголовное преследование белорусов развивается волнообразно

По словам Коршунова, в апреле 2024 года зафиксирован один из месячных максимумов по числу известных случаев административного преследования - более 530 кейсов.

"Цифры по уголовному преследованию могут быть выше где-то на 20%, потому что дела закрытые, не все доходит до медиа и правозащитников", - отмечает социолог. Уголовное преследование белорусов, несогласных с действиями властей, развивается волнообразно. Первая волна, более 700 осужденных по уголовным делам, приходится на вторую половину 2021 года. Вторая, затронувшая почти 900 человек, на средину 2023-го. За второй квартал 2024 года по уголовным делам осуждены 450 человек. "Это фактически абсолютный максимум за последние четыре года", - говорит Коршунов.

Юрист "Вясны": "Нет большой надежды на сокращение репрессий"

Что касается количества политзаключенных, с конца 2022 года оно остается примерно на одном уровне - около 1450 человек. "С начала президентской компании (2020 года. - Ред.) правозащитное сообщество признало политзаключенными более 3300 человек, в том числе почти 600 женщин", - добавляет автор отчета.

Власти не только предпринимают серьезные усилия, чтобы скрыть данные о тех, кто подвергается политическим репрессиям, но и давят людей, которые эти данные собирают, отметил во время презентации юрист правозащитного центра "Вясна" Павел Сапелко. По его словам, такое давление в частности оказывалось на волонтеров, которые ходили в суды.

Социолог Геннадий Коршунов Фото: privat

"У меня нет большой надежды на сокращение репрессий. Этот уровень будет скорее видоизменяться", - считает Сапелко. По его словам, в 2025 году истекает срок давности привлечения по статье 342 УК РБ за участие в протестных акциях 2020 года, но "остаются другие составы преступлений, которые используют власти".

Юрист также отметил, что с начала электоральной кампании 2020 года в РБ возбуждено более 19 000 уголовных дел "экстремистской направленности". "Эта цифра показывает поле для дальнейших репрессий", - убежден правозащитник.

Как власти запугивают население?

Геннадий Коршунов также считает, что власти используют так называемое "антиэкстремистское" законодательство для запугивания населения. В Республиканском списке экстремистских материалов в конец июня 2024 года было около 4300 позиций.

"Сейчас экстремистскими материалами признаются развлекательные, познавательные ресурсы, персональные страницы (в соцсетях. - Ред.)", - обращает внимание Коршунов. Аналитик также предполагает, что со временем в список будут вносить все меньше позиций, "просто потому что уже нечего".

Что касается "экстремистских формирований", этот статус власти начали присваивать осенью 2021 года, тогда таковыми были признаны 26 организаций. Но максимум - 30 организаций - выпал на второй квартал 2024-го. Коршунов считает, что это связано с выборами в Координационный совет белорусской оппозиции - все группы, включенные в избирательные списки, были признаны "экстремистскими формированиями". Выборы, по мнению эксперта, также повлияли на рост количества людей, включенных в "список экстремистов" в этот период. Если в первом квартале 2024 "экстремистами" признали 279 человек, то во втором - 485.

В списке "террористов", размещенном на сайте КГБ Беларуси, по данным на 28 июня, было более 1000 человек, почти 450 из них - белорусы.