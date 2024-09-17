Исследование: Уровень демократичности выборов в мире падает

В мире меняется отношение граждан к избирательным процессам: все чаще результаты выборов пытаются оспорить, а явка снижается, сообщает Международный институт демократии и помощи в проведении выборов.

За последние пять лет, с 2020 по 2023 год, число стран в мире, где демократические показатели на выборах ухудшились, существенно превысило число государств, где эти показатели улучшились. На пути улучшения ситуации в этой связи находится примерно 25% стран, в то время как ухудшение положения наблюдается почти в 45% стран. К такому выводу пришли эксперты Международного института демократии и помощи в проведении выборов (IDEA). Доклад организации на эту тему был обнародован во вторник, 17 сентября.

В целом наблюдатели зафиксировали изменение отношения людей в мире к избирательным процессам: явка на протяжении последних лет снижалась, а число протестов и беспорядков росло. В период с середины 2020 года по середину 2024 года в одном из пяти случаев проигравший кандидат или партия отказывались признать результаты выборов. Почти с такой же частотой исход выборов определялся после апелляции в суде, говорится в документе.

"В некоторых случаях такие сигналы выражают законную обеспокоенность (легитимностью. - Ред.) выборов, в других - являются циничными попытками подорвать веру общества в победу соперника", - пишут авторы доклада.

Что касается явки, то в этом плане эксперты IDEA констатируют: "Глобальный показатель участия в выборах снижается по мере того, как выборы становятся все более спорными: за последние 15 лет среднемировой показатель явки на выборы снизился с 65,2 процента до 55,5 процента".

Ухудшение демократических показателей на выборах

При этом наблюдатели фиксируют ухудшение демократических показателей выборов не только в странах с репрессивными режимами, но и в государствах, "которые на протяжении десятилетий были одними из самых свободных в мире", конкретно: в государствах Европы и Северной Америки.

Ухудшение демократических показателей, с точки зрения авторов доклада, оказалось заметно, в первую очередь, в сферах представительства (уровень доверия результатам выборов и эффективности парламента) и прав (экономическое равенство, свобода слова и свобода прессы).

И все же даже на фоне существенного спада в сфере демократических показателей многие выборы исполнили свою роль как средство обеспечения контроля народа над теми, кто принимает решения, указано в докладе. "Находящиеся у власти партии проиграли президентские выборы и потеряли парламентское большинство в 2023 и 2024 годах на многих выборах, за которыми велось пристальное наблюдение ", - аргументируют исследователи Международного института демократии и помощи в проведении выборов.

IDEA проанализировал ситуацию с выборами в 179 странах мира.