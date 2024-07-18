Родители в Германии хотят работать больше

Совместить семью и карьеру стараются многие жители Германии. Благодаря гибким моделям по уходу за ребенком, когда оплаченный отпуск партнеры могут разделить между собой, в декрет уходят не только женщины, но и мужчины. Государство ставит перед собой цель оказать поддержку семьям, чтобы оба партнера чувствовали себя равноправными, а их карьере не был нанесен ущерб. Однако, как показывает актуальное исследование, в распределении ролей в Германии желания все еще сильно расходятся с действительностью.

Новое исследование показало серьезные дефициты

На основе демографического исследования за 2021 год (тогда было реализовано крупномасштабное исследование "FReDa") Федеральный институт по изучению населения (BiB) в Висбадене и Немецкий институт экономических исследований (DIW) в Берлине проанализировали данные 30 тыс. человек в возрасте от 18 до 49 лет. Каковы же основные выводы ученых?

Желающих работать по сокращенной рабочей неделе (30 часов в неделю) оказалось больше, чем такая модель реализуется в реальности. Модель, когда оба партнера работают на полной ставке, рассматривается чаще как идеальное решение, но не имеет ничего общего с действительностью. В жизни гораздо более распространенной оказалась модель, когда отец работает на полной ставке, а мать - по сокращенному графику или занимается домашним хозяйством. "Такой расклад гораздо реже представляется идеальным, чем встречается на самом деле в жизни", - заявила соавтор исследования Елена Циге (Elena Ziege).

На востоке Германии чаще оба родителя готовы выйти на полную ставку

Ученые выявили также географические различия. На востоке страны (где до воссоединения Германии была ГДР) больше желающих среди обоих родителей работать на полной ставке. Для сравнения: на востоке "за" такую модель высказались 62 процента, в то время как на западе - только 38 процентов. Правда, речь идет о желаемом. В реальности же работать полную рабочую неделю обоим партнерам в восточной Германии удается примерно 43 процентам, а на западе страны - не более 16 процентам.

Уход за ребенком по-прежнему чаще всего ложится на плечи матери Фото: Andrea Warnecke/dpa/picture alliance

Любопытно, что модель, при которой оба партнера выбирают укороченную рабочую неделю (30 часов), идеальной назвал почти каждый третий - как на востоке, так и на западе. В действительности такое распределение труда наблюдается лишь в шести процентах. Катарина Вролих (Katharina Wrohlich) из Немецкого института экономических исследований подчеркивает, что модель, когда мужчина работает на полную ставку, а женщина подрабатывает, укоренилась в связи с рядом обстоятельств: разницей в доходах мужчин и женщин, системами налогового обложения для семей и медицинского страхования, а также пенсионными отчислениями. На данный момент для многих семей наиболее выгодной в финансовом плане является ситуация, когда мужчина сохраняет полный рабочий день, а женщина работает на минимальной ставке. Помимо реформирования системы налогообложения эксперты отмечают необходимость создания дополнительных мест в детских садах и расширения программ продленного дня в школах.