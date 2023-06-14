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Как в РФ влияет на детей общение с их родителями силовиков

Александра Иванова
9 мин. назад

Какими могут быть последствия для детской психики, если ребенок стал свидетелем задержания родителей или обыска у себя дома - юрист "Команды против пыток" рассказала DW о результатах исследования.

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Полицейский сопровождает подростка в России
Порой дети становятся невольными свидетелями полицейских операций или получают на их фоне физические или психологические травмы Фото: picture-alliance/dpa

Задержания, обыски в квартире, привод в полицейский участок - дети нередко становятся невольными свидетелями общения их родителей или других близких родственников с сотрудниками правоохранительных органов. Однако об интересах ребенка или возможных последствиях для его психики взрослые думают лишь в исключительных случаях, по крайней мере в России.

К такому выводу пришли эксперты правозащитной организации "Команда против пыток", изучив случаи последних лет из собственной практики, опыт других НПО, решения российских и международных судов и имеющиеся в открытом доступе материалы - всего более сотни случаев с участием более 150 детей в возрасте до 17 лет.

Их исследованиепод названием "Невидимые свидетели. Как в России проходят полицейские операции в присутствии детей" было обнародовано в начале июня. DW поговорила с одним из его авторов - специалистом по международному праву Марией Задорожной - о том, почему многие родители не пытаются защищать интересы своих детей, ставших свидетелями подобных сцен, и о возможности уберечь детскую психику от неприятных последствий.

Проблема недостаточной защиты интересов ребенка

Идея собрать информацию о положении детей, ставших невольными свидетелями взаимодействия их родственников с силовиками, возникла у Марии Задорожной осенью 2022 года. "Изначальной целью было выяснить, насколько распространена проблема недостаточной защиты прав и интересов ребенка в таких ситуациях", - вспоминает она.

Период исследования охватывает 27 лет: с начала действия нынешнего УК РФ и по сегодняшний день. При этом, по словам юриста, дела о нарушении прав детей российским государством во время полицейских операций за последние годы рассматривались в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) не очень часто. Конкретно она называет два случая. 

Европейский суд по правам человека в Страсбурге
Европейский суд по правам человека в СтрасбургеФото: Winfried Rothermel/picture alliance

В 2019 году юрист "Команды против пыток" Ольга Садовская выиграла в ЕСПЧ дело "А. против России", касавшееся ситуации, когда на глазах у девятилетней девочки сотрудники Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) в Краснодарском крае избили при задержании ее отца. А в мае 2022 года было вынесено решение по делу "Докукины против России". Там также шла речь о жестком задержании родителей на глазах у их малолетней дочери, которая к тому же получила телесные повреждения.

По оценке собеседницы DW, сравнительно небольшое число такого рода российских дел, рассмотренных ЕСПЧ, объясняется не отсутствием проблемы, а скорее тем, что родители не всегда готовы обращаться в суд по такому поводу: "Часто внимание смещается на взрослых фигурантов дела, а состояние ребенка как бы отходит на второй план. Или родители опасаются проблем по собственным делам, или не хотят дополнительно травмировать ребенка".

То же касается попыток защитить интересы детей в России. "Лишь в каждом 21-м случае в нашей подборке родители дошли до суда, а суды установили, что представители государства нарушили права детей в ходе полицейской операции", - сказано в исследовании.

Психологические последствия от наблюдения сцен насилия

Между тем, как свидетельствует практика "Команды против пыток", жестокое обращение с родственниками ребенка в его присутствии или другие непродуманные действия сотрудников силовых органов могут иметь серьезные последствия для его здоровья.

Юрист
Мария ЗадорожнаяФото: privat

"У девочки, ставшей свидетельницей избиения ее отца (в деле "А. против России". - Ред.), появились панические атаки, ночные кошмары, энурез, посттравматическое стрессовое расстройство, - перечисляет Задорожная. - Она забросила занятия скрипкой, хотя была прилежной ученицей".

В кейсах из собственной практики "Команды против пыток" негативные последствия для детей -свидетелей подтверждают медицинские документы, имеющиеся в распоряжении правозащитников. В некоторых других случаях соответствующий вывод авторы исследования сделали на основании опросов несовершеннолетних, а также фото и видео, которые выкладывали в Сеть очевидцы полицейских операций. "Например, на записи видно, что дети кричат или плачут", - объясняет Мария Задорожная.

Ситуация в регионах России

В исследовании "Команды против пыток" проанализировано обращение с детьми во время полицейских операций в 45 регионах России. Авторы не претендуют на полноту анализа, поскольку число случаев, когда дети оказывались свидетелями взаимодействия правоохранительных органов с их родственниками, очевидно, выше того, что им удалось выявить и рассмотреть.

Между тем, добавляет Мария Задорожная, результаты, которые она и ее коллеги получили при изучении выборки, оказались для них неожиданными и "не порадовали". Из 105 кейсов лишь в двух случаях (в Самарской и Калининградской областях) представители государства повели себя корректно по отношению к детям, а именно позволили увести их с места обыска или задержания. "Во втором случае случае детям дали попрощаться с родителем, объяснить ситуацию. Сам обыск в присутствии детей был корректным", - подчеркивает правозащитница.

В то же время среди лидеров по числу жестокого или непродуманного отношения к детям, ставшим свидетелями взаимодействия их родственников с силовиками, - Москва, Свердловская и Челябинская области, а также Краснодарский край. В каждом из этих регионов правозащитники зафиксировали от 5 до 10 соответствующих случаев

Шокирующей, с точки зрения Задорожной, была ситуация 2009 года в Башкирии, когда после задержания матери силовики оставили ее малолетнюю дочь без присмотра на улице вечером в незнакомой ей части города. Позже девочку забрала ее бабушка.

"Дети - самые незащищенные и самые незаметные свидетели"

Юрист напоминает, что инструкции для полицейских с правилами взаимодействия с детьми во время обысков или других следственных мероприятий в России не существует. "Не исключено, что иногда они просто не знают, как себя вести", - предполагает она.

"Дети - самые незащищенные и самые незаметные свидетели, которые страдают от последствий не меньше, а порой и больше взрослых и которым требуется особое внимание. Об этом важно говорить, - подчеркивают авторы исследования. - Забота о детях со стороны правоохранительной системы - это признак ее хорошей работы. В долгосрочной перспективе такой подход принесет плоды и для детей, и для родителей, и для общества в целом. Но самый важный шаг на этом пути - осознать проблему и заявить о ней".

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