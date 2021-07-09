Число регистрируемых Роскомнадзором СМИ сократилось в 2,4 раза

Число средств массовой информации, зарегистрированных Роскомнадзором в России в 2020 году, составляло 3150. Это - в 2,4 раза меньше, чем показатель 2012 года (7582), следует из исследования, которое онлайн-издание "МБХ медиа" опубликовало в пятницу, 9 июля.

Причиной сокращения стало то, что в России "медиарынок фактически перестал существовать", уверен аналитик Василий Гатов.

За время пандемии без лицензии остались более 7 тысяч СМИ

За время пандемии без лицензии остались более 7 тысяч СМИ (12 %), показывают расчеты издания. Кроме того, по его данным, на сворачивание сегмента повлиял финансовый кризис 2008-2009 годов, последствия аннексии Крыма и "другие события" 2014 года.

При этом спад продолжился и в 2021 году. Так, за шесть месяцев было зарегистрировано всего 1158 новых СМИ. Если предположить, что к концу года их число удвоится, оно все равно будет меньше, чем в 2020 году, пишут эксперты.

Тенденция не коснулась госСМИ

Вместе с тем авторы исследования отмечают, что происходящее никак не затронуло государственные медиа. Примерно каждое шестое из них на данном этапе учреждено властями, уточнило "МБХ медиа".

В ходе анализа составители обработали около 150 тысяч карточек из реестра наименований зарегистрированных СМИ Роскомнадзора. В них содержится информация о средствах массовой информации, их учредителях, дате и регионе регистрации. При этом оценивался рынок только тех СМИ, которые официально признаны Роскомнадзором. Интернет-медиа без лицензии в исследовании не учитывались.

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