 Число регистрируемых Роскомнадзором СМИ сократилось в 2,4 раза | Новости из Германии о России | DW | 09.07.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Число регистрируемых Роскомнадзором СМИ сократилось в 2,4 раза

В 2020 году Роскомнадзор зарегистрировал в России 3150 СМИ. Это - в 2,4 раза меньше, чем показатель 2012 года, следует из исследования "МБХ медиа".

Передовицы газет с публикациями в поддержку журналиста Ивана Голунова

Передовицы газет с публикациями в поддержку журналиста Ивана Голунова (фото из архива)

Число средств массовой информации, зарегистрированных Роскомнадзором в России в 2020 году, составляло 3150. Это - в 2,4 раза меньше, чем показатель 2012 года (7582), следует из исследования, которое онлайн-издание "МБХ медиа" опубликовало в пятницу, 9 июля.

Причиной сокращения стало то, что в России "медиарынок фактически перестал существовать", уверен аналитик Василий Гатов.

За время пандемии без лицензии остались более 7 тысяч СМИ

За время пандемии без лицензии остались более 7 тысяч СМИ (12 %), показывают расчеты издания. Кроме того, по его данным, на сворачивание сегмента повлиял финансовый кризис 2008-2009 годов, последствия аннексии Крыма и "другие события" 2014 года.

При этом спад продолжился и в 2021 году. Так, за шесть месяцев было зарегистрировано всего 1158 новых СМИ. Если предположить, что к концу года их число удвоится, оно все равно будет меньше, чем в 2020 году, пишут эксперты.

Тенденция не коснулась госСМИ

Вместе с тем авторы исследования отмечают, что происходящее никак не затронуло государственные медиа. Примерно каждое шестое из них на данном этапе учреждено властями, уточнило "МБХ медиа".

В ходе анализа составители обработали около 150 тысяч карточек из реестра наименований зарегистрированных СМИ Роскомнадзора. В них содержится информация о средствах массовой информации, их учредителях, дате и регионе регистрации. При этом оценивался рынок только тех СМИ, которые официально признаны Роскомнадзором. Интернет-медиа без лицензии в исследовании не учитывались.

Смотрите также:

  • Вьетнамский солдат наблюдает за действиями фотожурналиста

    Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место

    Вьетнам, 175-е место: арест за критику режима

    Независимых СМИ во Вьетнаме нет. Единолично правящая Коммунистическая партия диктует журналистам, как и о чем писать. Издатели, редакторы и журналисты по большей части и сами состоят в Компартии. В последнее время в центре внимания властей все чаще оказываются блогеры. Тех, кто бросает вызов коммунистической монополии на право выражать свое мнение, пытаются заставить замолчать арестами.

  • Китайские полицейские дискутируют с группой журналистов

    Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место

    Китай, 176-е место: территория несвободы

    По мнению "Репортеров без границ", Китай можно назвать крупнейшей тюрьмой под открытым небом для блогеров и журналистов. Власти КНР оказывают массовое давление на инакомыслящих, в том числе и на сотрудников иностранных СМИ. Целые области Китая остаются для них закрытыми, их работа подвергается цензуре, а собеседники и партнеры по интервью нередко оказываются за решеткой.

  • Сирийский город Дурон

    Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место

    Сирия, 177-е место: под пулями

    С начала гражданской войны в Сирии подверглись преследованиям и погибли многочисленные представители СМИ. Организация "Репортеры без границ" уже несколько лет подряд причисляет режим Башара Асада к врагам свободы прессы. Однако и радикальная группировка "Фронт Аль-Нусра", противостоящая Асаду, и боевики так называемого "Исламского государства" убивают, похищают и шантажируют журналистов.

  • Туркменская пара перед экраном телевизора

    Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место

    Туркмения, 178-е место: мнимая независимость

    Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов владеет всеми СМИ в стране. Исключение составляет лишь газета "Рысгал", но и ее издатели должны согласовывать каждый выпуск. После того, как в 2013 году в стране был принят закон "о СМИ", декларирующий свободу медиа и недопустимость цензуры, население получило доступ к зарубежным СМИ. Однако и интернет контролируется правительством.

  • Ким Чен Ын выступает перед журналистами

    Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место

    КНДР, 179-е место: диктатор диктует правила

    Свободы прессы нет и в Северной Корее. Руководство КНДР во главе с Ким Чен Ыном (на фото) держит под контролем все, что пишут местные газеты и журналы. Теле- и радиоприемники населения настроены исключительно на государственных вещателей. Любой, кто осмелится высказать мнение, отличное от мнения партии, попадает в так называемые "лагеря трудового перевоспитания" - вместе со всеми членами семьи.

  • Фоторепортер в Эритрее

    Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место

    Эритрея, 180-е место: КНДР по-африкански

    Организация "Репортеры без границ" поместила на последнее место в рейтинге свободы прессы Эритрею. По мнению правозащитников, в этой стране действует наихудший для СМИ режим. Из-за гонений и притеснений многие журналисты вынуждены покидать родину. О реальной ситуации в стране население Эритреи может узнать лишь посредством вешающего из Парижа Radio Erena.

    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


Смотреть видео 02:51

После анонса публикации о министре пришли за "Проектом": в РФ снова обыски у независимых журналистов

Аудио- и видеофайлы по теме

Что такое быть "иноагентом" в России  

Сафронов и обвинения в работе на чешскую разведку  

Реклама

Самые читаемые

Холодная война Лукашенко с Литвой и ЕС: Путин разрешил?  

КГБ Беларуси объявил о "зачистке" страны от неких "радикалов"  

День бикини, или Откровения пляжной моды (фотогалерея)  