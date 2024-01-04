Испытания для Шольца и правительства ФРГ: устоит ли коалиция

Социал-демократов, "зеленых" и либеральных демократов в правящей в ФРГ коалиции многое разделяет и им не хватает денег, чтобы преодолеть эти разногласия. 2024-й станет годом испытаний для правительства.

В рядах Свободной демократической партии (СвДП) - самого младшего партнера по правящей в Германии "светофорной" коалиции - неспокойно уже на протяжении нескольких месяцев. В коалицию, кроме СвДП, входят также Социал-демократическая партия (СДПГ) и "Союз-90/"Зеленые".

В 2022-2023 годах либеральные демократы из СвДП на земельных выборах терпели одно поражение за другим, лишившись представительства в ландтагах трех федеральных земель. Ответственность за это члены СвДП на местах возлагают на курс, проводимый правительством в Берлине. Согласно одному из соцопросов, три четверти респондентов недовольны работой правительства социал-демократов, "зеленых" и либералов.

Согласно опубликованным в конце декабря результатам другого опроса, проведенного Yougov, 27% немцев полагают, что правящая коалиция развалится уже в 2024 году. 21% респондентов допускает работу нынешнего кабинета вплоть до 2025 года, но ожидает его расформирования еще до выборов в бундестаг в сентябре 2025-го. А 34% опрошенных предположили, что "светофорная" коалиция сохранится до новых выборов. Если она все же распадется, в Германии могут быть назначены досрочные парламентские выборы или же в бундестаге должна быть сформирована новая коалиция.

СвДП хочет выйти из правительства?

Многие в СвДП хотели бы, чтобы партия вышла из нынешней коалиции уже сейчас. Чтобы оказать давление на руководство партии, группа земельных и коммунальных политиков-либералов даже инициировала партийный опрос. В итоге 48% участников онлайн-опроса высказались за выход СвДП из правительства.

Кристиан Линднер на партийном съезде СвДП в Берлине, апрель 2023 года Фото: Nadja Wohlleben/REUTERS

В берлинских офисах партий-партнеров по коалиции, узнав об этом итоге, вздохнули с облегчением. Но в руководстве СвДП понимают, что хотя опрос и не имеет юридической силы, игнорировать его результаты нельзя, ведь он отражает настроения внутри партии.

Поэтому решение остаться в составе правящей коалиции руководство партии пытается выдать за успех. "СвДП хочет нести ответственность за нашу страну и формировать политику", - заявил генсек партии Биджан Джир-Сарай (Bijan Djir-Sarai). - Члены нашей партии хотят видеть четкий либеральный почерк в политике правительства".

Правительство ФРГ ждет трудный год

В рядах социал-демократов и "зеленых" подобные заявления некоторые могут воспринять как угрозу. Они означают, что готовность к компромиссам внутри коалиции еще больше снизилась? И это в тот самый год, который может стать для "светофорной" коалиции самым тяжелым с момента ее формирования. 2024 год - год выборов. 9 июня должны состояться выборы в Европарламент, в сентябре - выборы в ландтаги в федеральных землях Саксония, Тюрингия и Бранденбург. В 9 из 16 федеральных земель пройдут коммунальные выборы.

Саксонское отделение "Альтернативы для Германии" земельное ведомство по охране конституции признало правоэкстремистским Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/picture alliance

Между тем в Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ), саксонское отделение которой признано земельным ведомством по охране конституции правоэкстремистским, с большим отрывом опережает все другие партии и представляет собой самую мощную политическую силу.

Пока сохраняет свои позиции лишь Христианско-демократический союз (ХДС), в то время как три входящие в правящую коалицию партии очень сильно потеряли поддержку избирателей. В Саксонии в начале года опубликовали данные опроса, согласно которым СДПГ и СвДП, если бы выборы прошли сегодня, вообще не попали бы в местный ландтаг, а "зеленые" - лишь с большим трудом. На федеральном уровне ситуация для правящей коалиции тоже не самая оптимистичная. Если на выборах в бундестаг осенью 2021 года три партии, сформировавшие правительство, в общей слождности получили 52% голосов, то теперь этот показатель упал до 33%.

Шольц - канцлер без эмоций и харизмы

Многие люди недовольны, признал в своем новогоднем обращении социал-демократ канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz): "Я всем сердцем понимаю это. Но мир меняется с такой скоростью, что захватывает дух. Поэтому и Германия должна меняться".

Но действительно ли это изменения, по поводу которые так ропщут немцы, или же просто следствие того, как правительство справляется с многочисленными кризисами? Война России против Украины, последовавший за ней энергетический кризис, инфляция, спад немецкой экономики. Многие жители Германии больше не доверяют правящей коалиции, считая ее неспособной решить указанные проблемы.

Премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль и канцлер Олаф Шольц в пострадавшем от наводнения районе этой федеральной земли, 31 декабря 2023 года Фото: Fabian Bimmer/REUTERS

Изменилось в худшую сторону и отношение немцев к самому канцлеру. Причина, как считают наблюдатели, в том числе и в стиле руководства и общения 65-летнего Шольца, юриста по образованию. Ему, как считается, не удается доступно объяснять свои политические решения и убеждать людей в правильности проводимой им политики.

Язык, который использует канцлер, называют напоминающим язык робота, высказывания Олафа Шольца часто столь запутаны, что их сложно понять, в них мало конкретики. Те, кто работают с Шольцем, говорят, что никогда не слышали, чтобы он выходил из себя или повышал голос, но они никогда также не видели его расслабленным или веселым. Может показаться, что канцлеру вообще чужды какие-либо эмоции. Кто-то считает его непоколебимым и уравновешенным, а кто-то - холодным, высокомерным и упрямым.

Когда СвДП и "зеленые" спорят - а это часто случалось в 2023 году, - канцлер выглядит слабым лидером. Я не тот, кто стучит кулаком по столу, - оправдывается Шольц, важны дискуссии и борьба за честные компромиссы. "Даже если я мог бы совсем обойтись без некоторых громких дебатов в последние недели и месяцы", - поведал он в своем новогоднем обращении.

Предстоящие дебаты внутри правящей коалиции

Однако и в наступившем году предстоят бурные дебаты. В коалицию входят две партии, которые относительно экономики придерживаются левоцентристских взглядов, и одна - либеральных. Социал-демократы и "зеленые" делают упор на сильное государство и требуют много денег на проведение социальной политики и защиту климата. А СвДП настаивает на необходимости личной ответственности граждан и бережливом государстве.

Чтобы объединить партнеров, удовлетворить их различные интересы и таким образом получить правительственное большинство, Олаф Шольц, который в 2021 году еще был министром финансов ФРГ, придумал следующую схему: более 60 млрд евро в виде неиспользованных кредитов для преодоления последствий пандемии, право на использование которых правительством одобрил бундестаг и ради которых было приостановлено действие так называемого "долгового тормоза" (ограничение, не позволяющее брать слишком много долгов. - Ред.), были заложены в бюджет.

Благодаря чему появились деньги на осуществлении политических планов СДПГ и "зеленых", а министр финансов ФРГ Кристиан Линднер, представляющий СвДП, мог сверстать федеральный бюджет без новых долгов. Поначалу план сработал, но Конституционный суд Германии признал такие действия неконституционными. Суд постановил, что нецелевое использование - на инвестиции в индустриальные и климатические проекты - неиспользованных кредитов в размере 60 млрд неправомерно. Это означает, что у коалиции больше нет основы для планировавшейся финансовой политики, что еще больше усиливает политический и идеологический раскол внутри правительства Шольца.

Спор о "долговом тормозе"

Где же можно сэкономить, а какие расходы неизбежны? На съезде СДПГ 9 декабря Олаф Шольц заявил, что Германии, возможно, придется выделить больше денег Украине, если поддержка Киева другими союзниками ослабнет. Это была очевидная реакция на ситуацию в США перед президентскими выборами. Поэтому с немецкой стороны должны быть приняты решения о том, "что мы в состоянии это сделать".

Голосование на съезде СДПГ об использовании "долгового тормоза" Фото: Sabine Kinkartz/DW

Таким образом, Шольц намекает на отключение "долгового тормоза" на следующий год, чтобы профинансировать дефицит бюджета новыми займами. Положение о "долговом тормозе" закреплено в Основном законе ФРГ для того, чтобы заставлять правительство соблюдать финансовую дисциплину.

Между тем СвДП стремится восстановить действие "долгового тормоза" после нескольких лет, когда оно было приостановлено из-за пандемии ковида. СДПГ и "зеленые" хотят обратного и призывают к реформированию этого механизма. По их мнению, это тормоз на пути к будущему, а инвестиции должны иметь возможность финансироваться за счет кредитов.

Коалицию объединяет страх распада

Канцлеру удалось убедить своего министра финансов Линднера, что в этом году они по крайней мере обсудят вопрос о приостановке "долгового тормоза", если окажется, что военной и финансовой поддержки Украине поступает недостаточно. Но это не означает, что либеральные демократы согласятся. Партийный опрос показал, что уже 48% членов партии выступают за ее выход из правительства, и эта цифра может вырасти.

Но лидеры СвДП, похоже, больше всего боятся распада правящей коалиции. Ведь новые выборы означали бы потерю статуса партии, входящей в правительство, а многим депутатам пришлось бы уступить свои мест в бундестага. Поэтому на уровне функционеров почти все хотят сохранить де-факто распавшуюся коалицию. Страх перед политической гибелью - практически единственное, что удерживает вместе СДПГ, "зеленых" и СвДП, констатируют наблюдатели.

Смотрите также: