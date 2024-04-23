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Мадрид снова расследует применение шпионского ПО Pegasus

Евгений Жуков
24 апреля 2024 г.

В 2023 году расследование заражения шпионским ПО Pegasus смартфонов испанских политиков было прервано. Теперь Верховный суд Испании возобновил его после получения важной информации от Франции.

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Премьер-министр Испании Педро Санчес и президент Франции Эмманюэль Макрон (фото из архива)
Шпионской программой Pegasus были заражены мобильные телефоны премьера Испании Педро Санчеса (слева) и президента Франции Эмманюэля Макрона (справа)Фото: Bertrand Guay/AP/picture alliance

Верховный суд Испании возобновил расследование предполагаемого взлома телефонов премьер-министра Педро Санчеса и других испанских политиков с помощью шпионской программы Pegasus израильской компании NSO Group. Судья Хосе Луис Калама принял решение возобновить расследование, получив новую информацию от французских органов юстиции, говорится в сообщении Верховного суда, опубликованном во вторник, 23 апреля.

В суде заявили, что сопоставление технических элементов, собранных следственными органами двух стран, может позволить следствию продвинуться вперед, чтобы определить, кто стоит за заражением мобильных телефонов как испанских, так и французских политиков. В Испании, помимо премьера Санчеса, речь идет о трех министрах: обороны Маргарите Роблес, внутренних дел Фернандо Гранде Марласке и сельского хозяйства Луисе Планасе. Во Франции шпионским ПО были заражены смартфоны президента Эмманюэля Макрона и ряда членов правительства страны.

Расследование в Испании было приостановлено

Расследование было начато в 2022 году, когда правительство в Мадриде заявило, что программное обеспечение израильской NSO Group использовалось для шпионажа за министрами. Это спровоцировало политический кризис в Испании. В 2023 году расследование было приостановлено из-за "полного отсутствия юридического сотрудничества" со стороны Израиля.

Шпионская программа Pegasus, разработанная компанией NSO, которую основали выходцы из израильских спецслужб, дает хакеру доступ к звуку, камере и памяти смартфона.

В сентябре 2023 года стало известно, что этой программой был заражен айфон основательницы онлайн-издания "Медуза" Галины Тимченко. Тогда представитель NSO Group в ответ на обращение "Медузы" заявил, что разработки компании "продаются только союзникам США и Израиля, особенно в Западной Европе, и исключительно для борьбы с преступниками и террористами - в полном соответствии с глобальными интересами американской национальной безопасности".

При этом отмечалось, что NSO продает Pegasus исключительно государственным клиентам и ей пользуются преимущественно спецслужбы. В 2021 году компания заявляла, что Россия хотела купить программу, однако ей отказали.

 

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