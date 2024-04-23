Мадрид снова расследует применение шпионского ПО Pegasus

В 2023 году расследование заражения шпионским ПО Pegasus смартфонов испанских политиков было прервано. Теперь Верховный суд Испании возобновил его после получения важной информации от Франции.

Верховный суд Испании возобновил расследование предполагаемого взлома телефонов премьер-министра Педро Санчеса и других испанских политиков с помощью шпионской программы Pegasus израильской компании NSO Group. Судья Хосе Луис Калама принял решение возобновить расследование, получив новую информацию от французских органов юстиции, говорится в сообщении Верховного суда , опубликованном во вторник, 23 апреля.

В суде заявили, что сопоставление технических элементов, собранных следственными органами двух стран, может позволить следствию продвинуться вперед, чтобы определить, кто стоит за заражением мобильных телефонов как испанских, так и французских политиков. В Испании, помимо премьера Санчеса, речь идет о трех министрах: обороны Маргарите Роблес, внутренних дел Фернандо Гранде Марласке и сельского хозяйства Луисе Планасе. Во Франции шпионским ПО были заражены смартфоны президента Эмманюэля Макрона и ряда членов правительства страны.

Расследование в Испании было приостановлено

Расследование было начато в 2022 году, когда правительство в Мадриде заявило, что программное обеспечение израильской NSO Group использовалось для шпионажа за министрами. Это спровоцировало политический кризис в Испании. В 2023 году расследование было приостановлено из-за "полного отсутствия юридического сотрудничества" со стороны Израиля.

Шпионская программа Pegasus, разработанная компанией NSO, которую основали выходцы из израильских спецслужб, дает хакеру доступ к звуку, камере и памяти смартфона.

В сентябре 2023 года стало известно, что этой программой был заражен айфон основательницы онлайн-издания "Медуза" Галины Тимченко. Тогда представитель NSO Group в ответ на обращение "Медузы" заявил, что разработки компании "продаются только союзникам США и Израиля, особенно в Западной Европе, и исключительно для борьбы с преступниками и террористами - в полном соответствии с глобальными интересами американской национальной безопасности".

При этом отмечалось, что NSO продает Pegasus исключительно государственным клиентам и ей пользуются преимущественно спецслужбы. В 2021 году компания заявляла, что Россия хотела купить программу, однако ей отказали.