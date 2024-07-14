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Испания стала чемпионом Европы по футболу

Кирилл Шестаков | Роман Сулима
14 июля 2024 г.

Испанцы выиграли у англичан в финальном матче европейского футбольного первенства. Победный гол забил Микель Оярсабаль на 87-й минуте.

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Фрагмент матча сборных Испании и Англии в Берлине
Фрагмент матча сборных Испании и Англии в БерлинеФото: Tom Weller/dpa/picture alliance

Сборная Испании одержала победу над командой Англии в финале Евро-2024 и стала чемпионом Европы по футболу. Матч проходил вечером в воскресенье, 14 июля, на крупнейшей футбольной арене Германии - Олимпийском стадионе в Берлине.

Первый тайм финала завершился нулевой ничьей. Но уже в начале следующей половины - на 47-й минуте - гол в ворота англичан забил Нико Уильямс с передачи 17-летнего Ламина Ямаля, самого молодого игрока в истории финалов чемпионата Европы. Англичане пытались противостоять испанскому давлению. Тренер Гарет Саутгейт произвел две замены, и это принесло успех: на 73-й минуте дальним точным ударом отметился вышедший на замену Коул Палмер. Ему ассистировал звезда мадридского "Реала" Джуд Беллингем.

Концовка встречи прошла в непрерывных атаках сборной Испании, которые защита и вратарь англичан отражали до 87-й минуты. Решающий гол "Фурии рохи" - на счету Микеля Оярсабаля. Он замкнул передачу главного героя мемов Евро-2024 - защитника Марка Кукурельи. Кукурелья перед финалом обещал покрасить свою кучерявую шевелюру в красный цвет в случае победы сборной Испании на чемпионате.

Сборная Испании стала чемпионом Европы в рекордный четвертый раз, обойдя сборную Германии с тремя победами. Англия проиграла второй финал европейских первенств подряд. Сборная "трех львов" по-прежнему остается без единого европейского трофея.

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