  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус

Исламская Республика Иран

Публикации по теме

Исламская Республика Иран - государство в регионе Персидского залива.

Пропустить раздел Новости

Новости

13 ч. назад

Иран и Германия вызвали послов друг друга в МИД

27 октября 2022 г.

Юрист ООН отверг претензии РФ к расследованию по дронам

27 октября 2022 г.

В Иране погибло 15 человек в ходе атаки на шиитскую святыню

26 октября 2022 г.

Иран ввел санкции против редакции DW на фарси

Пропустить раздел Контекст

Контекст

Протесты в родном городе Махсы Амини на сороковой день после ее смерти

Протесты в Иране. Фото, которых боятся власти

Протесты в Иране. Фото, которых боятся власти

Фото протестов и акций солидарности с иранцами по всему миру - в фотогалерее DW.
Общество7 ч. назад11 фото
В Иране многие женщины находятся в тюрьме по политическим мотивам

"Женщин пытали особым образом". Иранка - о 9 годах в тюрьме

"Женщин пытали особым образом". Иранка - о 9 годах в тюрьме

Бывшая политзаключенная Монире Барадаран рассказала DW, как в Иране обращались с женщинами в тюрьмах.
Политика20 ч. назад
Президент РФ Владимир Путин из своего кабинета наблюдает за ядерными учениями

245-й день войны: в России провели учения с ядерной триадой

245-й день войны: в России провели учения с ядерной триадой

Россия отработала задачи нанесения массированного ядерного удара. Сенат Польши признал режим в РФ террористическим.
Конфликты26 октября 2022 г.
Протесты 26 октября в родном городе Махсы Амини в Иране

40 дней со дня смерти Амини: протесты в Иране продолжаются

40 дней со дня смерти Амини: протесты в Иране продолжаются

Протесты в Иране продолжаются больше месяца. Власти пытаются подавить их всеми возможными способами.
Политика26 октября 2022 г.
Президенты ФРГ Штайнмайер и Украины Зеленский в Киеве

Штайнмайер в Киеве пообещал Украине больше оружия

Штайнмайер в Киеве пообещал Украине больше оружия

Визит президента ФРГ Штайнмайера в Киев считают в Украине новым шагом в диалоге двух государств.
Политика26 октября 2022 г.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц на конференции в Берлине

244-й день войны: В Берлине обсудили восстановление Украины

244-й день войны: В Берлине обсудили восстановление Украины

В Берлине прошла международная конференция по восстановлению Украины. Президент ФРГ посетил Киев впервые с начала войны.
Конфликты25 октября 2022 г.
Пропустить раздел DW рекомендует

DW рекомендует

Протесты в Иране

Месяц протестов в Иране: общество требует перемен

Чего требуют протестующие в Иране и как реагируют власти?
Политика16 октября 2022 г.
Иранские дроны

Чем опасны для Украины иранские дроны, и как их сбивают

Насколько эффективны иранские беспилотники, и как украинская ПВО учится их сбивать, выясняла DW.
Политика14 октября 2022 г.
Протесты в России против мобилизации

Россиянам придется бороться за свободу и демократию

В то время как в Иране массы выходят на улицы, в России все спокойно. Почему это так, задается вопросом Миодраг Шорич.
Миодраг Шорич
Комментарий
Политика12 октября 2022 г.
Hamburger Bahnhof

Снимки жертв из тюрьмы Абу-Грейб спровоцировали скандал

"Лабиринт ужаса", представленный на одной из площадок Берлинской биеннале, оскорбил иракских художников.
Культура4 августа 2022 г.
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Ибрагим Раизи в Ашхабаде, 30 июня 2022 года

Партнеры или конкуренты? Зачем Владимир Путин едет в Тегеран

Какую выгоду извлекает Иран из партнерства с Россией и зачем президент РФ едет в Тегеран на фоне войны в Украине?
Политика19 июля 2022 г.
Ираклий Кемертелидзе по пути к границе покупает необходимые вещи

Гуманитарная помощь украинцам: что нужно прежде всего?

Ираклий Кемертелидзе перегнал на польско-украинскую границу три грузовика с гуманитарной помощью.
Общество2 марта 2022 г.
Пропустить раздел Мнения

Мнения

Керстен Книпп

Дроны в Украине - свидетельство похожих взглядов РФ и Ирана

Керстен Книпп
Комментарий
Конфликты21 октября 2022 г.
Константин Эггерт, российский журналист, колумнист DW

США отправляют Россию во вторую лигу мировой политики

Константин Эггерт
Комментарий
Конфликты14 октября 2022 г.

Четкий сигнал о недопустимости отрицания Холокоста

Лиза Хенель
Комментарий
Политика21 января 2022 г.
Маттиас фон Хайн

Решение о выдаче Ассанжа - удар по свободе прессы

Маттиас фон Хайн
Комментарий
Права человека11 декабря 2021 г.
Райнер Херман

Высшее руководство Ирана ждет жесткости от нового президента

Райнер Херман
Гостевой комментарий
Политика5 августа 2021 г.
Инес Поль

Вывод войск из Афганистана - безответственное решение Трампа

Инес Поль
Комментарий
Политика18 ноября 2020 г.