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Исламская Республика Иран - государство в регионе Персидского залива.
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Новости
13 ч. назад
13 ч. назад
Иран и Германия вызвали послов друг друга в МИД
27.10.2022
27 октября 2022 г.
Юрист ООН отверг претензии РФ к расследованию по дронам
27.10.2022
27 октября 2022 г.
В Иране погибло 15 человек в ходе атаки на шиитскую святыню
26.10.2022
26 октября 2022 г.
Иран ввел санкции против редакции DW на фарси
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Контекст
Протесты в Иране. Фото, которых боятся власти
Протесты в Иране. Фото, которых боятся власти
Фото протестов и акций солидарности с иранцами по всему миру - в фотогалерее DW.
Общество
7 ч. назад
7 ч. назад
11 фото
"Женщин пытали особым образом". Иранка - о 9 годах в тюрьме
"Женщин пытали особым образом". Иранка - о 9 годах в тюрьме
Бывшая политзаключенная Монире Барадаран рассказала DW, как в Иране обращались с женщинами в тюрьмах.
Политика
20 ч. назад
20 ч. назад
245-й день войны: в России провели учения с ядерной триадой
245-й день войны: в России провели учения с ядерной триадой
Россия отработала задачи нанесения массированного ядерного удара. Сенат Польши признал режим в РФ террористическим.
Конфликты
26.10.2022
26 октября 2022 г.
40 дней со дня смерти Амини: протесты в Иране продолжаются
40 дней со дня смерти Амини: протесты в Иране продолжаются
Протесты в Иране продолжаются больше месяца. Власти пытаются подавить их всеми возможными способами.
Политика
26.10.2022
26 октября 2022 г.
Штайнмайер в Киеве пообещал Украине больше оружия
Штайнмайер в Киеве пообещал Украине больше оружия
Визит президента ФРГ Штайнмайера в Киев считают в Украине новым шагом в диалоге двух государств.
Политика
26.10.2022
26 октября 2022 г.
244-й день войны: В Берлине обсудили восстановление Украины
244-й день войны: В Берлине обсудили восстановление Украины
В Берлине прошла международная конференция по восстановлению Украины. Президент ФРГ посетил Киев впервые с начала войны.
Конфликты
25.10.2022
25 октября 2022 г.
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DW рекомендует
Месяц протестов в Иране: общество требует перемен
Чего требуют протестующие в Иране и как реагируют власти?
Политика
16.10.2022
16 октября 2022 г.
Чем опасны для Украины иранские дроны, и как их сбивают
Насколько эффективны иранские беспилотники, и как украинская ПВО учится их сбивать, выясняла DW.
Политика
14.10.2022
14 октября 2022 г.
Россиянам придется бороться за свободу и демократию
В то время как в Иране массы выходят на улицы, в России все спокойно. Почему это так, задается вопросом Миодраг Шорич.
Миодраг Шорич
Комментарий
Политика
12.10.2022
12 октября 2022 г.
Снимки жертв из тюрьмы Абу-Грейб спровоцировали скандал
"Лабиринт ужаса", представленный на одной из площадок Берлинской биеннале, оскорбил иракских художников.
Культура
04.08.2022
4 августа 2022 г.
Партнеры или конкуренты? Зачем Владимир Путин едет в Тегеран
Какую выгоду извлекает Иран из партнерства с Россией и зачем президент РФ едет в Тегеран на фоне войны в Украине?
Политика
19.07.2022
19 июля 2022 г.
Гуманитарная помощь украинцам: что нужно прежде всего?
Ираклий Кемертелидзе перегнал на польско-украинскую границу три грузовика с гуманитарной помощью.
Общество
02.03.2022
2 марта 2022 г.
Пропустить раздел Мнения
Мнения
Дроны в Украине - свидетельство похожих взглядов РФ и Ирана
Керстен Книпп
Комментарий
Конфликты
21.10.2022
21 октября 2022 г.
США отправляют Россию во вторую лигу мировой политики
Константин Эггерт
Комментарий
Конфликты
14.10.2022
14 октября 2022 г.
Четкий сигнал о недопустимости отрицания Холокоста
Лиза Хенель
Комментарий
Политика
21.01.2022
21 января 2022 г.
Решение о выдаче Ассанжа - удар по свободе прессы
Маттиас фон Хайн
Комментарий
Права человека
11.12.2021
11 декабря 2021 г.
Высшее руководство Ирана ждет жесткости от нового президента
Райнер Херман
Гостевой комментарий
Политика
05.08.2021
5 августа 2021 г.
Вывод войск из Афганистана - безответственное решение Трампа
Инес Поль
Комментарий
Политика
18.11.2020
18 ноября 2020 г.
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