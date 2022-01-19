Кинозвезда Изабель Юппер заболела ковидом и не приехала на Берлинале

Сегодня, 15 февраля, выдающейся французской актрисе должны были лично вручить почетного "Золотого медведя" фестиваля Берлинале за выдающийся вклад в развитие кинематографа. Однако приехать в Берлин не удалось - актриса заразилась коронавирусом и будет принимать участие в торжественной церемонии по видеосвязи.
Актриса Изабель Юппер
Количество кинокартин, теле- и театральных постановок, в которых она приняла участие, уже давно перевалило за 150. За свою более чем 50-летнюю карьеру она снялась в фильмах великих мастеров.
Изабель родилась в Париже 16 марта 1953 года в благополучной семье учительницы английского и предпринимателя. Отцу пришлось во время войны скрывать то, что он - еврей. Изабель и других детей воспитывали в католической вере. Девочка с детства увлекалась искусством и рано сделала выбор в пользу актерской профессии.
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Изабель Юппер: лучшие роли французской кинозвезды
"Церемония", 1995 год
Фильм французского режиссера Клода Шаброля принял участие в конкурсной программе Венецианского кинофестиваля. Исполнительницы главных ролей Изабель Юппер и Сандрин Боннер были удостоены Кубка Вольпи как лучшие актрисы.
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Изабель Юппер: лучшие роли французской кинозвезды
"Мадам Бовари", 1991 год
Фильм режиссера Клода Шаброля - экранизация одноименного романа Гюстава Флобера.
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Изабель Юппер: лучшие роли французской кинозвезды
"Кружевница", 1977 год
Фильм швейцарского режиссера Клода Горетта.
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Изабель Юппер: лучшие роли французской кинозвезды
"8 женщин", 2002 год
Редкая (если не единственная) комедия в биографии Изабель Юппер. Фильм Франсуа Озона. Картина была удостоена приза "Серебряный медведь" на Берлинском кинофестивале за актерский ансамбль.
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Изабель Юппер: лучшие роли французской кинозвезды
"Женское дело", 1988 год
Фильм Клода Шаброля был номинирован на премию "Золотой глобус" как лучший иностранный. Изабель Юппер за игру в этой картине была удостоена Кубка Вольпи как лучшая актриса Венецианского кинофестиваля.
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Изабель Юппер: лучшие роли французской кинозвезды
"Спасай, кто может (свою жизнь)", 1980 год
В этой картине Юппер сыграла проститутку по имени Изабель. Режиссер фильма - Жан-Люк Годар.
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Изабель Юппер: лучшие роли французской кинозвезды
"Пианистка", 2001 год
Фильм австрийского режиссера Михаэля Ханеке был снят по мотивам одноименного романа Эльфриды Елинек, опубликованного в 1983 году. На Каннском фестивале 2001 года фильм получил рекордные три награды, включая Гран-при и приз за главную женскую роль Изабель Юппер.
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Изабель Юппер: лучшие роли французской кинозвезды
"Она", 2016 год
Фильм-триллер Пола Верховена. За роль в этой картине Юппер была номинирована на "Оскар". Получила британскую кинопремию BAFTA, французского "Сезара" и "Золотой глобус".
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Изабель Юппер: лучшие роли французской кинозвезды
"À propos de Joan", 2021
Режиссер - Лорен Ларивье. В главных ролях - Изабель Юппер и Ларс Айдингер (на фото). Премьера - 15 февраля 2022 года на Берлинале.
Автор: Дарья Брянцева
Она привыкла сниматься в двух - трех картинах в год. Необыкновенные женщины трагической судьбы, окруженные тайнами, - фирменные роли Юппер: "Монстры с человеческим лицом. Мои фильмы дают этим женщинам голос. Их жестокость - это жестокость, которую они не выбирали сами". Сотрудничество с известными режиссерами принесли Изабель репутацию интеллектуальной актрисы. Ошибочно, как она сама говорит, потому что ее фильмы ничего о ней лично не говорили. Она сама всегда считала себя исключительно инструментом режиссера, точно выполняя указания и почти никогда не импровизируя.
Сдержанный стиль: много внутри и мало снаружи
Ей всегда удавалось передать характер персонажа, почти ничего не играя лицом и мало используя жесты. Скудная мимика - визитная карточка Юппер. По словам актрисы, художникам свойственно преувеличивать: "Когда я смотрю на людей на улице, я вижу, что у большинства из них - довольно пустые взгляды". Это наблюдение научило актрису сокращать, а не прибавлять.
Сдержанный стиль игры привел к тому, что зрители и критики стали воспринимать Юппер как исключительно неприступную, высокомерную. Хотя в жизни эти качества ей не свойственны. Да, она скрытна, редко дает интервью, не распространяется по поводу своей личной жизни и не транслирует "показное счастье" в соцсетях. Она уже 40 лет замужем. Ее супруг - кинорежиссер Рональд Шамма, у пары - трое детей.
Сложные роли женщин непростой судьбы принесли француженке многочисленные призы, в том числе - самые важные награды в киноиндустрии: "Сезар", Европейскую кинопремию, "Серебряного медведя", "Пальмовую ветвь" в Каннах и "Золотой глобус". Пока не хватает только "Оскара".
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Автор: Дарья Брянцева