Кинозвезда Изабель Юппер заболела ковидом и не приехала на Берлинале

Сегодня, 15 февраля, выдающейся французской актрисе должны были лично вручить почетного "Золотого медведя" фестиваля Берлинале за выдающийся вклад в развитие кинематографа. Однако приехать в Берлин не удалось - актриса заразилась коронавирусом и будет принимать участие в торжественной церемонии по видеосвязи.

Актриса Изабель Юппер

Количество кинокартин, теле- и театральных постановок, в которых она приняла участие, уже давно перевалило за 150. За свою более чем 50-летнюю карьеру она снялась в фильмах великих мастеров.

Изабель родилась в Париже 16 марта 1953 года в благополучной семье учительницы английского и предпринимателя. Отцу пришлось во время войны скрывать то, что он - еврей. Изабель и других детей воспитывали в католической вере. Девочка с детства увлекалась искусством и рано сделала выбор в пользу актерской профессии.

Изабель Юппер: лучшие роли французской кинозвезды "Церемония", 1995 год Фильм французского режиссера Клода Шаброля принял участие в конкурсной программе Венецианского кинофестиваля. Исполнительницы главных ролей Изабель Юппер и Сандрин Боннер были удостоены Кубка Вольпи как лучшие актрисы.

Изабель Юппер: лучшие роли французской кинозвезды "Мадам Бовари", 1991 год Фильм режиссера Клода Шаброля - экранизация одноименного романа Гюстава Флобера.

Изабель Юппер: лучшие роли французской кинозвезды "Кружевница", 1977 год Фильм швейцарского режиссера Клода Горетта.

Изабель Юппер: лучшие роли французской кинозвезды "8 женщин", 2002 год Редкая (если не единственная) комедия в биографии Изабель Юппер. Фильм Франсуа Озона. Картина была удостоена приза "Серебряный медведь" на Берлинском кинофестивале за актерский ансамбль.

Изабель Юппер: лучшие роли французской кинозвезды "Женское дело", 1988 год Фильм Клода Шаброля был номинирован на премию "Золотой глобус" как лучший иностранный. Изабель Юппер за игру в этой картине была удостоена Кубка Вольпи как лучшая актриса Венецианского кинофестиваля.

Изабель Юппер: лучшие роли французской кинозвезды "Спасай, кто может (свою жизнь)", 1980 год В этой картине Юппер сыграла проститутку по имени Изабель. Режиссер фильма - Жан-Люк Годар.

Изабель Юппер: лучшие роли французской кинозвезды "Пианистка", 2001 год Фильм австрийского режиссера Михаэля Ханеке был снят по мотивам одноименного романа Эльфриды Елинек, опубликованного в 1983 году. На Каннском фестивале 2001 года фильм получил рекордные три награды, включая Гран-при и приз за главную женскую роль Изабель Юппер.

Изабель Юппер: лучшие роли французской кинозвезды "Она", 2016 год Фильм-триллер Пола Верховена. За роль в этой картине Юппер была номинирована на "Оскар". Получила британскую кинопремию BAFTA, французского "Сезара" и "Золотой глобус".

Изабель Юппер: лучшие роли французской кинозвезды "À propos de Joan", 2021 Режиссер - Лорен Ларивье. В главных ролях - Изабель Юппер и Ларс Айдингер (на фото). Премьера - 15 февраля 2022 года на Берлинале. Автор: Дарья Брянцева



Она привыкла сниматься в двух - трех картинах в год. Необыкновенные женщины трагической судьбы, окруженные тайнами, - фирменные роли Юппер: "Монстры с человеческим лицом. Мои фильмы дают этим женщинам голос. Их жестокость - это жестокость, которую они не выбирали сами". Сотрудничество с известными режиссерами принесли Изабель репутацию интеллектуальной актрисы. Ошибочно, как она сама говорит, потому что ее фильмы ничего о ней лично не говорили. Она сама всегда считала себя исключительно инструментом режиссера, точно выполняя указания и почти никогда не импровизируя.

Сдержанный стиль: много внутри и мало снаружи

Ей всегда удавалось передать характер персонажа, почти ничего не играя лицом и мало используя жесты. Скудная мимика - визитная карточка Юппер. По словам актрисы, художникам свойственно преувеличивать: "Когда я смотрю на людей на улице, я вижу, что у большинства из них - довольно пустые взгляды". Это наблюдение научило актрису сокращать, а не прибавлять.

Сдержанный стиль игры привел к тому, что зрители и критики стали воспринимать Юппер как исключительно неприступную, высокомерную. Хотя в жизни эти качества ей не свойственны. Да, она скрытна, редко дает интервью, не распространяется по поводу своей личной жизни и не транслирует "показное счастье" в соцсетях. Она уже 40 лет замужем. Ее супруг - кинорежиссер Рональд Шамма, у пары - трое детей.

Сложные роли женщин непростой судьбы принесли француженке многочисленные призы, в том числе - самые важные награды в киноиндустрии: "Сезар", Европейскую кинопремию, "Серебряного медведя", "Пальмовую ветвь" в Каннах и "Золотой глобус". Пока не хватает только "Оскара".

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