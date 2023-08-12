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Копродукция Ирана и ФРГ победила на кинофестивале в Локарно

Даниил Сотников
1 ч. назад

Власти Ирана пытались заставить режиссера Али Ахмадзаде отказаться от показа картины и не выпустили его из страны.

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Продюсер и актеры фильма "Критическая зона" получают главную награду фестиваля в Локарно
Продюсер и актеры фильма "Критическая зона" получают главную награду фестиваля в ЛокарноФото: Nick Zonna/IPA/picture alliance

Художественный фильм иранского режиссера Али Ахмадзаде "Критическая зона" был признан лучшей картиной и получил "Золотого леопарда" на 76-м Международном кинофестивале в Локарно. Победители были объявлены в субботу, 12 августа.

Фильм Ахмадзаде, иранско-немецкая копродукция, рассказывает о жизни торговца наркотиками в Тегеране. "Вместо актеров я работал с реальными людьми. В большинстве ситуаций нам приходилось прятать камеру или придумывать сложные приемы, чтобы обойти ограничения. Создание этого фильма было большим бунтом. Показать это означает еще большую победу для нас", - описывал работу над картиной сам режиссер. Перед фестивалем власти Ирана пытались запретить Ахмадзаде показывать фильм в Локарно и не выпустили его из страны.

Украинка получила приз за лучшую режиссуру

Живущая в Киеве и Берлине украинская режиссерша Марина Врода получила премию за лучшую режиссуру за фильм "Степное" (Украина, Германия, Польша, Словакия). Картина рассказывает о мужчине, вернувшемся в село, чтобы позаботиться о своей умирающей матери.

Вторую по значимости награду фестиваля - специальный приз жюри - завоевал фильм "Не ждите многого от конца света" румынского режиссера Раду Жуде. Призом за лучший дебют награждена немецкая режиссерша Катарина Хубер (Katharina Huber) за фильм "Красивое место" (Ein schöner Ort).

Международный фестиваль, проходящий в швейцарском курортном городе Локарно, - один из старейших и важнейших в Европе. Впервые его провели в 1946 году - спустя всего несколько месяцев после первого фестиваля в Каннах.

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