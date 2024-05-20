  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
ПолитикаИран

Иранские СМИ: Президент страны погиб при крушении вертолета

Кирилл Шестаков
20 мая 2024 г.

Иранским спасателям удалось обнаружить потерпевший крушение вертолет президента Эбрахима Раиси. Летательный аппарат полностью сгорел, сообщает агентство Reuters.

https://p.dw.com/p/4g3go
Автомобили спасателей, ищущих следы крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси
Спасательно-поисковые работы ведутся в тяжелых погодных условияхФото: Azin Haghighi/Moj News/AP/picture alliance

Президент Ирана Эбрахим Раиси и министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиян погибли при крушении вертолета. Об этом утром понедельника, 20 мая, сообщает иранское агентство Mehr. Эту информацию в беседе с агентством Reuters подтвердил неназванный иранский чиновник. Официальной информации о судьбе президента и других пассажиров пока нет.

Летательный аппарат полностью сгорел при крушении, указал собеседник Reuters. Его слова подтверждают первые фото с места крушения, которые публикуют иранские информационные агентства. На них вертолет Раиси виден в гуще деревьев на склоне холма. "Никаких признаков жизни", - комментируют кадры на иранском государственном телевидении. Иранские государственные СМИ утверждают, что, судя по доступным фотографиям с места происшествия, вертолет врезался в горную вершину. 

Несколькими часами ранее спасатели обнаружили место, где разбился вертолет президента Исламской Республики, заявил

командующий силами КСИР в иранской провинции Восточный Азербайджан генерал Асгар Аббас Гализаде. Ранее турецкий беспилотник Bayraktar Akinci  обнаружил "источник тепла", который мог быть разбившимся вертолетом Раиси.

Вертолет с президентом Ирана на борту совершил жесткую посадку на северо-западе Ирана вечером 19 мая. Вместе с Раиси на нем летели глава МИД, имам мечети иранского города Тебриз Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем и губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати. Иранская делегация возвращалась из Азербайджана.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Трансляция с камеры беспилотника Akinci информагентства Турции Anadolu

x.com