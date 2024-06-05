Иранца в Москве оштрафовали за кофту с гербом Украины

Тридцатилетний турист из Ирана гулял по Москве в свитшоте компании Balenciaga - из коллекции в поддержку Украины - с трезубцами на рукавах, изображением флага, слоганом "Слава Украине" и призывом помочь украинцам.

Тверской районный суд Москвы 4 июня оштрафовал гражданина Ирана на 50 тыс. рублей по административному протоколу о "дискредитации российской армии".Об этом в среду, 5 июня сообщает "Медиазона" в социальной сети Х.

Ранее Telegram-канал Astra рассказал, что тридцатилетний турист из Ирана Хосии Хидари гулял по центру Москвы в свитшоте компании Balenciaga - из благотворительной коллекции в поддержку Украины - с трезубцами на рукавах, изображением флага, слоганом "Слава Украине" и призывом помочь украинцам. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции "Китай-город", где на иранца составили административный протокол по статье о дискредитации российской армии. Как следует из карточки дела, штраф туристу назначили вскоре после задержания.

Помочь Украине

Как напомнила медиакомпания "Радио Свобода", летом 2022 года креативный директор Balenciaga Свит Демна Гвасалия стал послом украинской фандрайзинговой платформы United24. Компания создала свитшот в поддержку Украины. Все деньги от его продажи направят на помощь беженцам, а также на проект"Восстановление Украины", продолжающей борьбу с российской агрессией.