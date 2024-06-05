  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

Иранца в Москве оштрафовали за кофту с гербом Украины

Виталий Кропман
5 июня 2024 г.

Тридцатилетний турист из Ирана гулял по Москве в свитшоте компании Balenciaga - из коллекции в поддержку Украины - с трезубцами на рукавах, изображением флага, слоганом "Слава Украине" и призывом помочь украинцам.

https://p.dw.com/p/4gfeD
Российская полиция на Красной площади в Москве
Красная площадь в МосквеФото: Artyom Geodakyan/ITAR-TASS/IMAGO

Тверской районный суд Москвы 4 июня оштрафовал гражданина Ирана на 50 тыс. рублей по административному протоколу о "дискредитации российской армии".Об этом в среду, 5 июня сообщает "Медиазона" в социальной сети Х.

Ранее Telegram-канал Astra рассказал, что тридцатилетний турист из Ирана Хосии Хидари гулял по центру Москвы в свитшоте компании Balenciaga - из благотворительной коллекции в поддержку Украины - с трезубцами на рукавах, изображением флага, слоганом "Слава Украине" и призывом помочь украинцам. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции "Китай-город", где на иранца составили административный протокол по статье о дискредитации российской армии. Как следует из карточки дела, штраф туристу назначили вскоре после задержания.

Помочь Украине

Как напомнила медиакомпания "Радио Свобода", летом 2022 года креативный директор Balenciaga Свит Демна Гвасалия стал послом украинской фандрайзинговой платформы United24. Компания создала свитшот в поддержку Украины. Все деньги от его продажи направят на помощь беженцам, а также на проект"Восстановление Украины", продолжающей борьбу с российской агрессией.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Оппозиционный политик Алексей Навальный в суде, май 2022 года

Жертвы ужесточения уголовного преследования в РФ на фоне войны в Украине

Жертвы ужесточения уголовного преследования в РФ на фоне войны в Украине

После начала войны против Украины в России ужесточили уголовное законодательство. Наиболее известные политики и блогеры, осужденные по делам о "фейках" о российских ВС и об госизмене, - в галерее DW.
Правосудие и закон26 апреля 2023 г.15 фото
Задержание одного из участников антивоенных протестов в Москве, сентябрь 2022 года

"Фейки" об армии РФ: как шоколадный Пушкин поможет политзаключенным

"Фейки" об армии РФ: как шоколадный Пушкин поможет политзаключенным

Правозащитники из Московской Хельсинкской группы, "Первого отдела" и "ОВД-Инфо", а также российские и белорусские знаменитости устраивают аукцион в поддержку участников антивоенных митингов в РФ.
Культура26 сентября 2022 г.
Карикатура: люди ходят по кругу друг за другом, каждый пишет донос

Доносы в России: как и на кого их пишут

Доносы в России: как и на кого их пишут

Больше 5 тысяч дел дошли до суда по статье о "дискредитации" армии, многие из них - по доносам. Форму для доносов на "ЛГБТ-контент" опубликовал Роскомнадзор. Карикатура DW о новой круговой поруке.
Политика5 сентября 2023 г.
Показать еще