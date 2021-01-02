 Иран заявил о резком повышении уровня обогащения урана | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.01.2021

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Мир

Иран заявил о резком повышении уровня обогащения урана

Иран повысил уровень обогащения урана на ядерном объекте в Фордо до 20 процентов, заявили власти. Сделка по иранской атомной программе устанавливает лимит обогащения в 3,67 процента.

Флаг Ирана на фоне штаб-квартиры МАГАТЭ в Вене

Флаг Ирана у штаб-квартиры МАГАТЭ (фото из архива)

Иран повысил уровень обогащения урана на ядерном объекте в Фордо до 20 процентов. Об этом представитель правительства Исламской республики сообщил в понедельник, 4 января. Такое значение существенно выше параметров, предусмотренных многосторонним соглашением по иранской атомной программе от 2015 года.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который подписали Иран, а также США, Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания, предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций, введенных США и ЕС. Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из соглашения в мае 2018 года и ввели в отношении Ирана санкции.

В ответ Тегеран отказался выполнять часть обязательств в рамках СВПД. Среди прочего, документ запрещает обогащение урана до уровня более 3,67 процента. Но Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в августе 2019-го сообщило, что Иран обогатил уран до уровня в 4,5 процента, что соответствует нормам организации. А в ноябре 2019-го МАГАТЭ заявило, что запасы ядерного топлива в Исламской Республике превышают 2400 кг, в то время как по соглашению они должны были сохраняться на уровне 200 кг.

Подписавшие СВПД Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия еще надеются, что сделку удастся спасти после прихода к власти нового президента США Джозефа Байдена.

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    Автор: Наталья Позднякова


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